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الاقتصادي

أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا تسجل رقماً قياسياً جديداً

محطة تابعة لشركة EDF الفرنسية للطاقة
26 أغسطس 2022 20:42

خلال أسبوع جنوني لأسعار الطاقة في أوروبا، سجّلت أسعار الكهرباء بالجملة لعام 2023 في ألمانيا وفرنسا أرقاماً قياسية أمس مع 850 يورو وأكثر من ألف يورو لكل ميجاوات في الساعة على التوالي. قبل عام، كانت الأسعار في هذين البلدين نحو 85 يورو لكل ميجاوات في الساعة. وهناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع الأسعار بدءاً بتراجع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إذ إن العديد من محطات الطاقة الحرارية تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء. وارتفع سعر الغاز إلى مستويات قياسية بسبب ندرته. في فرنسا، لا يعمل في الوقت الحالي سوى 24 مفاعلاً نووياً من أصل 56 في شركة EDF الفرنسية بسبب مشكلة التآكل ما يخفض إنتاج الكهرباء في فرنسا إلى مستوى منخفض تاريخيا، ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار. بالنسبة إلى ديسمبر المقبل تحديدا، سيكون سعر ميجاوات الكهرباء في الساعة أكثر من 1600 يورو، وهو مستوى غير مسبوق. ويضع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خططا لتوفير الطاقة مع العلم أن خطر حصول نقص وانقطاع التيار يزداد مع اقتراب فصل الشتاء.

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المصدر: آ ف ب
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