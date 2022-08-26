السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«مصدر» تختتم دورة تدريبية برواندا لتمكين النساء في الطاقة المتجددة

مشاركات في الدورة التدريبية
26 أغسطس 2022 20:33

أعلنت منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن اختتام أول دورة تدريبية ميدانية في رواندا مخصصة للفتيات في المجتمعات الريفية الواقعة خارج نطاق الشبكة بهدف تعليمهن كيفية الاستفادة من حلول الطاقة النظيفة المتاحة بما يتماشى مع الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي ينص على ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. وأقيمت النسخة الأولى من الدورة التدريبية في منطقة «غاتسيبو» تحت عنوان «توفير الطاقة في المناطق الريفية: تصميم وتنفيذ نظم طاقة شاملة للمجتمعات المحلية» في إطار جهود برنامج «وايزر كيرز» الذي تم اطلاقه هذا العام ويركز على تفعيل دور المنتسبات لبرنامج «الرائدات» التابع للمنصة من خلال إشراكهن في برامج تعليمية عملية ومتعددة التخصصات تركز على تعزيز مقومات التنمية المستدامة ضمن المجتمعات. ويوفر برنامج «الرائدات» الذي تم اطلاقه عام 2018 ويمتد على مدار العام للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و35 عاماً ورش عمل تعليمية وفرصاً للتواصل مع الخبراء العالميين، ويحفزهن على أن يصبحن رائدات أعمال يسهمن بدور فاعل في بناء مستقبل أكثر استدامة. وضمت الدورة التدريبية التي امتدت لستة أيام 14 فتاة شملت تسع مشاركات من برنامج «الرائدات» وخمس فتيات من المهنيات في رواندا، حيث شاركن في سلسلة من المحاضرات والمشاريع العملية أشرف عليها خبراء عالميين في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وتم التركيز على أربعة مجالات هي تقنيات نظم الطاقة ونماذج الخدمة، ونماذج توفير وتمويل مصادر طاقة للأعمال، وشمل كافة شرائح المجتمع وتحقيق التغيير الاجتماعي والتنمية البشرية، والتكيف المناخي. وفي هذه المناسبة، قالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»: «نحن فخورون بإقامة دورة برنامج»وايزر كيرز«التدريبية لتوفير الطاقة في المناطق الريفية والتي تأتي في إطار جهود»مصدر«لتمكين الفتيات وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز الاستدامة في مجتمعاتهن وحول العالم».

أخبار ذات صلة
الطاقة الشمسية.. «تنين» الصين القادم
الطاقة.. استدامة وتنمية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصدر
الطاقة النظيفة
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©