1016 إماراتية موظفات في قطاع التأمين

يوسف البستنجي (أبوظبي)

يبلغ عدد المواطنات الموظفات في مجال التأمين بالدولة 1016 موظفة، يستحوذن على %84.5 إجمالي عدد الوظائف التي تم توطينها في القطاع والبالغ عددها 1202 وظيفة، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وقال «المركزي» لـ «الاتحاد»: يعمل في القطاع المالي والمصرفي، بما فيها التأمين، بالدولة 9345 مواطنة، يستحوذن على أكثر من %76.5 من إجمالي الوظائف التي يشغلها المواطنون في القطاع، بنهاية النصف الأول من 2022 البالغ عددهم الإجمالي 12212 مواطناً.

وارتفعت وتيرة التوطين في القطاع المصرفي الإماراتي بدعم من مبادرات وبرامج التوطين التي استحدثها مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع الجهات المعنية، لزيادة نسب التوطين في القطاع المالي، وآخرها المبادرة التي يجري العمل على تنفيذها حالياً، وتهدف إلى استحداث 5000 وظيفة للمواطنين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، بنهاية عام 2026، على أن تكون حصة البنوك 3500 وظيفة، فيما يلتزم قطاع التأمين بـ1500 وظيفة جديدة للمواطنين خلال الفترة.

ويعتمد «المركزي» نظاماً للتوطين يقوم على مبدأ النقاط الذي يهدف لتحقيق جودة ونوعية عالية في عمليات التوطين تمكن المواطنين من الحصول على الخبرات والتأهيل والتعليم الضروري واللازم لزيادة تنافسيتهم في القطاع، بما يسمح بتوطين المعرفة والخبرة خاصة في الوظائف القيادية.

محمد حمادة

برامج التوطين

وقال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، إن التزام الشركات ببرامج التوطين يعتبر واجباً وطنياً، مبيناً أن شركة العين الأهلية للتأمين نجحت في رفع نسبة التوطين لديها إلى 17%.

وأضاف: إن المواطنين في الشركة يشغلون مناصب عليا وقيادية، حيث تقوم الشركة بوضع برامج للتدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات المختصة مثل الوزارات المعنية، كما ساعدت شركة مبادلة المواطنين على تسلم مواقع قيادية في الشركة.

وأوضح أنه لدى الشركة في المنافذ الحدودية مواطنين يقوموا باستقبال ضيوف الدولة وإنجاز معاملتهم الخاصة بعمليات التأمين على مركباتهم بأسرع وقت ممكن، وكفاءة عالية.

وقال حمادة: تستحوذ المواطنات الموظفات في الشركة على 80% من إجمالي نسبة التوطين في «العين الأهلية للتأمين».

وأضاف: لدينا خطة توطين تهدف لرفع معدل التوطين إلى 20% خلال عام 2022 الجاري، وهناك العديد من المواطنين الذين أثبتوا كفاءة عالية، خاصة المواطنات اللاتي تمت ترقيتهن لمناصب قيادية.

شيخة المنصوري

التدريب والتأهيل

وقالت شيخة راشد المنصوري مساعد الموارد البشرية ومسؤولة التوطين في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، إن الشركة تبذل قصارى جهدها لجذب وتوظيف المواطنين في مقرها الرئيس أو في فروعها بالدولة.

وأضافت: الشركة تنظم دورات لتدريب وتأهيل المواطنين بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية وكذلك بالتعاون مع برنامج نافس. وأوضحت المنصوري أن المواطنات يستحوذن على نحو 90% من إجمالي عدد الوظائف التي تم توطينها بالشركة حتى الآن.