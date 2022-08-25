3.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 3.4 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مدعومة بمكاسب الأسهم الكبرى مثل «أبوظبي الأول» و«إعمار العقارية». وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.672 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.675 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.101 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و573.69 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 0.2% ليغلق عند 10039.42 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق دبي العام بنحو 1.19% ليغلق عند 3462.65 نقطة. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.87 مليار درهم موزعة بواقع 1.32 مليار درهم في سوق أبوظبي و545.48 مليون درهم في سوق دبي.