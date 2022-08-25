أبوظبي تدرس إطلاق استراتيجية البلوك تشين والأصول المشفرة

أبوظبي (وام)

عقدت لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول المشفرة اجتماعها الأول برئاسة معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، لمناقشة إطلاق استراتيجية خاصة بها بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة الاقتصادية.

وركزت اللجنة في الاجتماع على أهمية تنظيم نشاطات البلوك تشين والأصول المشفرة، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المنظمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتطوير منظومة آمنة تتميز بالشفافية، الأمر الذي يسهم في بناء الثقة وجذب المزيد من الشركات إلى أبوظبي.

تأسست اللجنة لتحسين تنافسية إمارة أبوظبي في مجال البلوك تشين والأصول الرقمية، والتنسيق بين الجهات الفاعلة في المجال، والتواصل مع الجهات التنظيمية والرقابية، وتطوير مستوى امتثال الأطراف العاملة في المجال مع المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية والرقابية، خاصة ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعم عملية تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.

محمد الشرفاء

الأصول الرقمية

تضم لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول الرقمية، لتحقيق هذه الأهداف عدداً من ممثلي أبرز الدوائر الحكومية والجهات المعنية والمختصة في المجال، منهم ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وواي لوم كوك، المدير التنفيذي في سلطة التسجيل بسوق أبوظبي العالمي، ومحمد قيسي، رئيس المشاريع الاستراتيجية في «القابضة ADQ»، وفيصل الحمادي، المدير التنفيذي للحاضنات في «القابضة -ADQ»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والدكتور نيكولاس ميتانيس، المستشار في مكتب الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، وإبراهيم عجمي، رئيس المشاريع والنمو في مبادلة للتنمية، والمهندس عبد الله الشامسي، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

فرص النمو للجميع

وقال معالي محمد علي الشرفاء: «يأتي تأسيس لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول المشفرة في إطار رؤية ومنهج القيادة الحكيمة التي مكنت الإمارة من تأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية تتميز برؤية ومنهج لريادة الأعمال تستهدف توفير فرص النمو للجميع، ودعمهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم».

وأضاف: «إن لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول المشفرة تجمع في عضويتها مختلف الجهات المعنية ببناء إطار تنظيمي ومنظومة أعمال متكاملة تتعامل مع مختلف المخاطر وجوانب الحوكمة مثل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية المستثمر، والحوكمة التقنية، ومخاطر حفظ الأصول بهدف تعزيز نشاط البلوك تشين والأصول المشفرة».

وأوضح معالي الشرفاء، أن الخطوة تسهم في إتاحة الفرصة للاعتماد على تقنية البلوك تشين والأصول المشفرة من أجل تحقيق طموحات أبوظبي، وستكون الأولوية في ذلك للمجالات التي تتميز بفرص نمو أعلى، بما في ذلك التقنيات الزراعية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والصناعة الدوائية، والطاقة، والسياحة، وتقنية المعلومات مؤكداً السعي لدعم الأعمال في هذه القطاعات لضمان التوسع وتسريع النمو.