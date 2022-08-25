تباطؤ انكماش الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني

واشنطن (رويترز)

انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في بادئ الأمر، إذ خفف الإنفاق الاستهلاكي بعض الضغوط على النمو الناجمة عن تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات، مما قلل المخاوف من حدوث ركود، بينما أظهر تقرير لوزارة العمل تراجع المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية.

وردت بيانات النمو في تقرير صدر عن وزارة التجارة أمس، وجاءت متماشية مع قراءات قوية في الآونة الأخيرة لسوق العمل ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

وقالت الحكومة في تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي إنه انكمش 0.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير، وذلك مقارنة مع تقديرات سابق بانكماش 0.9 بالمئة. وانكمش الاقتصاد 1.6 بالمئة في الربع الأول.

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تعديل الناتج المحلي الإجمالي بزيادة طفيفة ليظهر تراجعه 0.8 بالمئة.

وفي حين أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدى فصلين متتاليين يفي بالتعريف القياسي للركود، فإن المعايير الأوسع للنشاط الاقتصادي تشير إلى نمو بطيء وليس انكماش.

تراجع معدل البطالة

أظهر تقرير منفصل لوزارة العمل أمس أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع 2000 إلى 243000 معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 20 أغسطس. وظلت المطالبات قريبة من مستوى 250000 منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 261000 في منتصف يوليو.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بعد أسبوع أول 19000 إلى 1.415 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس.

وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل الجائحة عند 3.5 بالمئة في يوليو تموز من 3.6 بالمئة في يونيو. وكان هناك 10.7 مليون فرصة عمل في نهاية يونيو، مع توفر 1.8 فرصة لكل عاطل عن العمل.

ندوة الاحتياطي الاتحادي

25 من جهة أخرى، ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت أمس بدعم من أسهم التكنولوجيا والنمو في حين تحول التركيز إلى ندوة جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات حول توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 60.04 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 33029.27 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 12.49 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 4153.26 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 74.84 نقطة، أو 0.60 بالمئة، إلى 12506.37 نقطة.