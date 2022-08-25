«ويز إير» تدرس الحصول على رخصة تشغيل في السعودية

الرياض (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير» الأوروبية للطيران منخفض التكلفة في مقابلة أمس، إن الشركة تدرس تأسيس شركة طيران في السعودية في إطار اتفاق تم توقيعه مع الحكومة هذا العام لتطوير قطاع الطيران في المملكة. وأعلنت الشركة، التي قالت في مايو إنها ستستكشف الفرص المتاحة في السعودية، أنها ستُسير رحلات مباشرة إلى الرياض وجدة والدمام من 11 مدينة أوروبية، من بينها روما وميلانو وفيينا، بدءا من أوائل العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوزيف فارادي لـ«رويترز» من الرياض: «نطاق استكشاف الفرص في البلاد... ربما يشمل أيضا القيام باستثمارات مباشرة».