الهند تقيد صادرات دقيق القمح لخفض الأسعار القياسية

مومباي (رويترز)

قالت الحكومة الهندية في بيان، إنها وافقت أمس، على تقييد صادرات دقيق (طحين) القمح لتهدئة الأسعار في السوق المحلية.

وحظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج ووصلت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي. وفي يوليو، ألزمت الهند التجار الحصول على إذن قبل تصدير دقيق القمح. وقفزت صادرات الدقيق في البلاد بنسبة 200 بالمئة خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وقفزت أسعار القمح المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 24500 روبية (306.71 دولار) للطن هذا الأسبوع.