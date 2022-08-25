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الاقتصادي

ارتفاع إنتاج السيارات في بريطانيا

ارتفاع إنتاج السيارات في بريطانيا
26 أغسطس 2022 02:18

لندن (رويترز)

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قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا: إن إنتاج السيارات البريطانية ارتفع للشهر الثالث على التوالي في يوليو، مسجلاً زيادة 8.6 بالمئة مقارنة مع أداء ضعيف في العام الماضي عندما عانى مصنعو السيارات من نقص حاد في الرقائق وفترات التوقف المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وذكرت الجمعية أن 58043 سيارة صُنعت في بريطانيا الشهر الماضي، ارتفاعا من 53438 في يوليو 2021، لكن الإنتاج لا يزال أقل بنسبة 46.4 بالمئة من مستويات ما قبل الوباء إذ يكافح القطاع مع نقص سلسلة التوريد والتغيرات الهيكلية وضعف الصادرات.
وأدت الأزمة في أوكرانيا، وهي مركز رئيسي لقطع غيار السيارات، وكذلك عمليات الإغلاق في الصين والنقص الحاد في قطع الغيار، إلى الإضرار بإنتاج السيارات في المملكة المتحدة.

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