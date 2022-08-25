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الاقتصادي

المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب النقدي إلى 150 ألف جنيه

موظف بإحدى شركات الصرافة المصرية
25 أغسطس 2022 20:47

 رفع البنك المركزي المصري اليوم الخميس الحد الأقصى للمبلغ النقدي الذي يُسمح للعملاء بسحبه من حساباتهم المصرفية وأزال القيود المفروضة على المبلغ الذي يمكنهم إيداعه. وأعلن محافظ البنك المعين حديثا حسن عبد الله في منشور أنه سيُسمح الآن بسحب ما يصل إلى 150 ألف جنيه (7800 دولار) ارتفاعا من 50 ألفا وفق القاعدة التي كان معمولا بها منذ أبريل 2020. وكان البنك المركزي قد فرض قيود السحب والإيداع في 2020 في إطار خطة للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا. لكن مصرفيين يقولون إن هذه القيود ساعدت في تضييق الخناق على السوق السوداء في العملة الأجنبية من خلال تقليل كمية السيولة المتاحة. (الدولار = 19.200 جنية مصري)

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المصدر: رويترز
حسن عبدالله
البنك المركزي المصري
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