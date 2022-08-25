جمارك أبوظبي تفوز بالمركز الأول في مشروع «إعادة تدوير، تشجير، تكرير»

حققت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجلات إنجازاتها المميزة في قطاع المسؤولية المجتمعية، بحصولها على المركز الأول ضمن مشروع «إعادة تدوير، تشجير، تكرير» عن فئة الورق لشهر يوليو على مستوى المؤسسات الخاصة والعامة في الدولة، والتي أطلقته مجموعة الإمارات للبيئة احتفالاً بـ«اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف».

وجاء إنجاز جمارك أبوظبي بعد نجاحها في جمع 16 ألفاً و660 كجم من الورق، وهي أكبر كمية ورق يتم جمعها منذ إطلاق المشروع في عام 2016، مما ساهم في تقليل 84 طناً مترياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتوفير 484 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة و68 متراً مكعباً من مساحة مكب النفايات، وحماية 367 شجرة من القطع، وبذلك تصبح جمارك أبوظبي مؤهلة لزراعة 21 شتلة محلية باسمها تحت مظلة برنامج «من أجل إماراتنا نزرع» يوم 22.12.22، مما يسهم في التقليل بشكل فعال من تأثير التصحر في دولة الإمارات العربية المتحدة ويخفف من حدة المناخ.

وحقق مشروع «إعادة تدوير، تشجير، تكرير» هذا العام ما مجموعه 279 ألفاً و932 كجم من الورق تم جمعها لإعادة التدوير من 103 مشاركين، مما نتج عن تخفيف 1083 طناً مترياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 6 ملايين و284 ألف وحدة حرارية بريطانية من الطاقة، و884 متراً مكعباً من مساحة مكب النفايات، وإنقاذ 4 آلاف و759 شجرة من القطع.

وكانت جمارك أبوظبي قد حصدت المركز الثاني ضمن مشروع «إعادة تدوير، تشجير، تكرير» في فئة الورق لشهر يونيو على مستوى المؤسسات الخاصة والعامة في الدولة، حيث جمعت الإدارة 4 آلاف و930 كجم من الورق، مما أسهم في تقليل 19 طناً مترياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وحفظ 110 ملايين وحدة حرارية بريطانية من الطاقة و15 متراً مكعباً من مساحة مكب النفايات، وحماية 84 شجرة من القطع، وبذلك تصبح جمارك أبوظبي مؤهلة لزراعة 4 شتلات محلية تحت اسمها يوم 22.12.2022.