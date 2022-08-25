«مزارع العين» تنضم إلى منصة «دوباي دوت كوم»

دبي (الاتحاد) رحّبت منصة DUBUY.com بانضمام مزارع العين إلى قائمة العلامات التجارية التي تستضيفها المنصة العالمية للتجارة الإلكترونية.

مزارع العين التي تأسست عام 1981 من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تعرض منتجاتها من الألبان المحلية على منصة DUBUY.com لتصديرها إلى جميع البلدان التي تغطيها المنصة، لتكون بذلك من الشركات الإماراتية التي أصبحت الآن تصل إلى أسواق جديدة مثل كينيا وتنزانيا ورواندا، بالإضافة إلى غانا وزامبيا اللتان انضمتا إلى القائمة مؤخراً.

وتنضم مزارع العين بهذه الخطوة إلى مجموعة الشركات متنوعة الاختصاصات التي تستفيد من العروض الفريدة التي توفرها منصة DUBUY.com للوصول إلى مناطق جديدة وتقديم خدماتها في أسواق جديدة، مستفيدةً من إمكانات «دي بي ورلد» الاستثنائية في مجال الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة والتقنيات المتقدمة.

وقال محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات - حلول التجارة الرقمية في «دي بي ورلد»: «وصلت منصة DUBUY.com لأكثر من مليوني زائر منذ تدشينها في نوفمبر 2021، وربطت 10,000 متعامل مسجّل بحوالي 2,000 مورّد لتنشيط التجارة اليومية ل 1.4 مليون منتج. وبذلك فإننا على ثقة بأن مزارع العين ستحقق نمواً إضافياً في أعمالها من خلالنا، كما نتطلع إلى انضمام مزيد من الشركات الإماراتية إلى منصتنا لتنفتح على العالم بشكل أوسع».

من جانبه، قال حسن صافي، الرئيس التنفيذي لمزارع العين: «هذه الخطوة تسهم في تحقيق مبيعات تصدير استثنائية إلى القارة الأفريقية حيث تنشط منصة DUBUY.com، خاصة بالنسبة لمجموعة منتجات حليب الإبل الإماراتية الفريدة والتي تحمل العلامة التجارية (Camelait). ونتمنى لهذا التعاون أن يزدهر ويتوسع في المزيد من المناطق والبلدان مع توسّع نطاق عملياتنا».