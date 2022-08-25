«الاتحادية للضرائب» تستأنف حملة «العيادة الضريبية»

استأنفت حملة «العيادة الضريبية» التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال جولاتها الميدانية في إمارات الدولة لتوفير التوعية الضريبية، ورفع مستوى الامتثال الضريبي. وأوضحت الهيئة في بيان أنه تم عقد جولتين جديتين خلال شهر أغسطس الجاري في إطار حملة «العيادة الضريبية»، حيث عُقدت الجولة الأولى على مدى ثلاثة أيام (من 16 حتى 18 أغسطس الجاري) في «تسهيل إنجاز الرمس» في إمارة رأس الخيمة، وعُقدت الثانية في «مركز تسهيل الثقة للخدمات المتكاملة» في مليحة بإمارة الشارقة على مدى ثلاثة أيام (من 23 حتى 25 أغسطس). وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة «العيادة الضريبية» في شهر أغسطس عام 2018 لتشمل جميع إمارات الدولة بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه الخاضعين للضريبة ومساعدتهم في الامتثال الذاتي، حيث يتواجد ممثلو الهيئة في أماكن انعقاد «العيادة الضريبية» للإجابة على جميع الاستفسارات حول التسجيل، وكيفية تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة بدقة، وغير ذلك من الالتزامات الضريبية. وقامت الهيئة على مدى أكثر من عامين بتنظيم عدد كبير من الجلسات التوعوية لحملة «العيادة الضريبية» عبر تقنيات «الاتصال المرئي عن بُعد»، استفاد منها المئات من ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بالنظام الضريبي. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: إن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في إمارات الدولة، في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تقديم أفضل الخدمات وضمان التطبيق الناجح للتشريعات الضريبية. وقال: «قامت الهيئة على مدى عامين تقريباً بتنظيم فعاليات حملة «العيادة الضريبية» عبر تقنيات «الاتصال المرئي عن بُعد»، باعتبارها من الأدوات التوعوية الرئيسية الفعالة التي تُمكِّن الهيئة من التواصل المباشر مع قطاعات واسعة من الخاضعين للضريبة لمساندتهم في تحقيق الامتثال الضريبي بكفاءة ودقة عالية».