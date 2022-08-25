«تخفيضات الصيف» تنطلق غداً في «إكسبو الشارقة»



الشارقة (الاتحاد) تنطلق في مركز إكسبو الشارقة غداً (الجمعة) فعاليات معرض "تخفيضات الصيف 2022"، الذي يوفر لسكان وزوار إمارة الشارقة فرص تسوق متميزة لاقتناء مختلف المستلزمات المدرسية، حيث سيشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال المنتجات والأدوات المدرسية والمكتبات ومتاجر القرطاسية، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في قطاع تجارة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية والمفروشات، بالإضافة إلى أهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات. ويقدم الحدث الذي يأتي من تنظيم شركة "ليز إيفنت" ويستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل، تخفيضات كبرى وعروض قيّمة تناسب أولياء الأمور وتلبي احتياجات الطلبة مع صفقات رائعة على تشكيلة واسعة من المنتجات الضرورية للعام الدراسي الجديد، بما فيها الملابس والأدوات القرطاسية، والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية والأقلام، وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية، إلى جانب عرض كبير لأحدث الأجهزة المنزلية وآخر صيحات الموضة والأزياء العصرية، وأرقى تصميمات حقائب اليد والإكسسوارات، والسلع الاستهلاكية، وهدايا الأطفال. وجهة رائدة وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المركز غدا وجهة رائدة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والفعاليات التجارية والتسويقية، وتمكن من استثمار هذه الأحداث لتحقيق جملة من المستهدفات ذات الصلة بدعم قطاع التجزئة وتلبية متطلبات سكان إمارة الشارقة وزوارها، ومن هنا تأتي أهمية استضافة معرض "تخفيضات الصيف 2022" الذي يركز بمجمله على توفير الدعم للأهالي وللطلبة للحصول على مستلزماتهم المدرسية، من خلال ما تقدمه متاجر التجزئة من تخفيضات وعروض ترويجية استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجونها قبل العودة إلى المدارس، إضافة إلى تنشيط حركة المبيعات لدى قطاع القرطاسية واللوازم المدرسية، داعياً أفراد المجتمع إلى زيارة المعرض للاستفادة من المزايا التي يتيحها، كونه يمثل فرصة مثالية للحصول على كافة المستلزمات المدرسية ومختلف المنتجات وبأسعار تنافسية.