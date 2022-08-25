الجمعة 26 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«تخفيضات الصيف» تنطلق غداً في «إكسبو الشارقة»

زوار لدورة سابقة من «تخفيضات الصيف»
25 أغسطس 2022 18:06

 
الشارقة (الاتحاد) تنطلق في مركز إكسبو الشارقة غداً (الجمعة) فعاليات معرض "تخفيضات الصيف 2022"، الذي يوفر لسكان وزوار إمارة الشارقة فرص تسوق متميزة لاقتناء مختلف المستلزمات المدرسية، حيث سيشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال المنتجات والأدوات المدرسية والمكتبات ومتاجر القرطاسية، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في قطاع تجارة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية والمفروشات، بالإضافة إلى أهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات. ويقدم الحدث الذي يأتي من تنظيم شركة "ليز إيفنت" ويستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل، تخفيضات كبرى وعروض قيّمة تناسب أولياء الأمور وتلبي احتياجات الطلبة مع صفقات رائعة على تشكيلة واسعة من المنتجات الضرورية للعام الدراسي الجديد، بما فيها الملابس والأدوات القرطاسية، والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية والأقلام، وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية، إلى جانب عرض كبير لأحدث الأجهزة المنزلية وآخر صيحات الموضة والأزياء العصرية، وأرقى تصميمات حقائب اليد والإكسسوارات، والسلع الاستهلاكية، وهدايا الأطفال. وجهة رائدة وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المركز غدا وجهة رائدة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والفعاليات التجارية والتسويقية، وتمكن من استثمار هذه الأحداث لتحقيق جملة من المستهدفات ذات الصلة بدعم قطاع التجزئة وتلبية متطلبات سكان إمارة الشارقة وزوارها، ومن هنا تأتي أهمية استضافة معرض "تخفيضات الصيف 2022" الذي يركز بمجمله على توفير الدعم للأهالي وللطلبة للحصول على مستلزماتهم المدرسية، من خلال ما تقدمه متاجر التجزئة من تخفيضات وعروض ترويجية استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجونها قبل العودة إلى المدارس، إضافة إلى تنشيط حركة المبيعات لدى قطاع القرطاسية واللوازم المدرسية، داعياً أفراد المجتمع إلى زيارة المعرض للاستفادة من المزايا التي يتيحها، كونه يمثل فرصة مثالية للحصول على كافة المستلزمات المدرسية ومختلف المنتجات وبأسعار تنافسية.

إكسبو الشارقة
صيف الشارقة
آخر الأخبار
رئيس الدولة خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني في أثينا (وام)
الإمارات
الإمارات واليونان علاقات استراتيجية تعزز السلام والاستقرار
اليوم 02:19
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
الإمارات
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
اليوم 02:19
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
الإمارات
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
اليوم 02:19
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
اليوم 02:19
جانب من الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس (وام)
الإمارات
«تنفيذي مواجهة غسل الأموال»: التزام بمكافحة الجريمة المالية في الإمارات وحول العالم
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©