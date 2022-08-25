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الاقتصادي

«طيران الإمارات» تعيد «أيه 380» لخدمة أوكلاند وكوالالمبور

طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
25 أغسطس 2022 18:05

 
دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تعيد تشغيل طائراتها الإيرباص A380 لخدمة رحلاتها المباشرة من دون توقف إلى ومن أوكلاند (نيوزيلندا) وكوالالمبور (ماليزيا)، وذلك اعتباراً من مطلع ديسمبر المقبل. وتخدم طيران الإمارات المدينتين حالياً بطائرات البوينج 777-300ER، حيث تتوقف الطائرة في كوالالمبور قبل المتابعة إلى أوكلاند. ومع بدء استخدام طائرات A380، سيتم فصل المدينتين وتشغيل رحلات مباشرة من وإلى دبي، ما سيوفر للعملاء مرونة أعلى وسعة مقعدية أكبر، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص للسفر عبر شبكة خطوط طيران الإمارات مع تقليل أوقات الترانزيت، والوصول أسرع من وإلى أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. كما ستستعيد الخدمة المباشرة بين دبي وأوكلاند صفتها كأطول مسار على شبكة خطوط طيران الإمارات، حيث تقطع الطائرة خلالها 14200 كيلومتر، بالإضافة إلى كونها واحدة من أطول الرحلات التجارية المنتظمة من دون توقف في العالم. وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات المباشرة "ئي كيه 448" من دبي في الساعة 10:05 صباحاً وتصل إلى أوكلاند في الساعة 11:05 من صباح اليوم التالي. أما رحلة العودة "ئي كيه 449"، فتقلع من أوكلاند في الساعة 9:15 مساءً وتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 5:25 صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وأوكلاند). أما رحلة طائرة الإمارات A380 إلى كوالالمبور "ئي كيه 346" فتغادر دبي في الساعة 3:30 فجراً، وتهبط في مطار كوالالمبور في الساعة 2:35 بعد الظهر. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 343" من كوالالمبور في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 5:05 صباحاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وكوالالمبور). وتوفر إعادة تشغيل طائرات A380 إلى أوكلاند وكوالالمبور مزيداً من الخيارات أمام السياح الذين يتطلعون إلى اكتشاف هاتين الوجهتين الشهيرتين، وكذلك فرصة لتجربة المنتجات والخدمات المتميّزة لهذه الطائرة العملاقة في جميع الدرجات. وتعمل نيوزيلندا على ترويج السياحة بحملة عالمية في الأسواق الرئيسية لتشجيع مزيد من الزوار على القدوم والاستمتاع بتجارب ومناطق جذب طبيعية مذهلة. وللترويج لماليزيا، وقعت طيران الإمارات مؤخراً مذكرة تعاون مع مجلس السياحة الماليزي لتطوير حركة الزوار إلى البلاد من الأسواق الرئيسية عبر شبكة الناقلة العالمية.

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