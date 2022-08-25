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الاقتصادي

أسعار الذهب تصعد عالمياً بأكثر من 5 دولارات

أسعار الذهب تصعد عالمياً بأكثر من 5 دولارات
25 أغسطس 2022 10:24

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتضيف مكاسب بأكثر من 5 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % أو ما يعادل 5.29 دولار إلى 1756.68 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:48 صباحاً بتوقيت الإمارات". وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.45% تعادل 8 دولارات لتصل إلى 1769.45 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.06% إلى 19.1 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.62% إلى 873.5 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 2050 دولار.

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