الكويت تزيد إنتاج النفط إلى 2.81 مليون برميل يومياً

الكويت (رويترز)

قال وزير النفط الكويتي، أمس: إن بلاده زادت إنتاج النفط الخام ليصل إلى 2.811 مليون برميل يومياً بما يتماشى مع اتفاقية أوبك بلس، مشدداً على دعم الكويت للجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق من خلال أوبك بلس.

وقال الوزير محمد الفارس: إن زيادة الإنتاج تتماشى مع الإعلانات الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية بأنها تقوم باستثمارات تضمن تزويد أسواق النفط الدولية بإمدادات كافية ويمكنها تلبية الطلب المستقبلي المتوقع.

وأضاف أن نقص الاستثمار على مدى سنوات أدى إلى أن تكون طاقة الإنتاج الفائضة محدودة للغاية في جميع أنحاء العالم «مما أوجد تقلبات كبيرة في أسواق النفط في وقت تحتاج فيه هذه الأسواق إلى الاستقرار بشكل لم يسبق له مثيل».

وأكد أن الكويت ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار السوق، لا سيما من خلال أوبك بلس.

وقال إن تحالف أوبك بلس نجح ومنذ عام 2020 في استعادة توازن سوق النفط واستقرارها من خلال ضمان إمدادات كافية للأسواق.

خام برنت

في سياق متصل، ارتفع خام برنت القياسي أمس متجاوزاً 100 دولار للبرميل، بعد أن أشارت السعودية هذا الأسبوع إلى أن أوبك قد تبحث خفض الإنتاج، رداً على ضعف السيولة في سوق العقود الآجلة للنفط ومخاوف حيال تراجع للاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 08.50 بتوقيت جرينتش، بلغ خام برنت تسليم أكتوبر أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وجرى تداوله بارتفاع 1.30 دولار، أو 1.3 بالمئة، عند 101.52 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي 1.18 دولار، أو 1.3 بالمئة أيضاً، إلى 94.92 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين أمس الأول بعد أن أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى إمكانية خفض الإنتاج بسبب ضعف السيولة في سوق العقود الآجلة والمخاوف حيال الاقتصاد الكلي.

لكن مصادر في أوبك قالت لرويترز في وقت لاحق: إن تخفيضات الإنتاج المحتملة في مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة أوبك وحلفائها، ستتزامن على الأرجح مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع الغرب. وقال مسؤول أميركي كبير لرويترز يوم الاثنين: إن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق. وقالت مصادر: إن إنتاج أوبك بلس أقل بالفعل من المستهدف بواقع 2.9 مليون برميل يومياً، مما سيعقد أي قرار بشأن التخفيضات أو كيفية حساب خط الأساس لتقليص الإنتاج.

الأسعار والإمدادات

وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم: «تشير توقعات أسعار النفط والإمدادات إلى أن خفض أوبك بلس ليس له ما يبرره في الوقت الحالي».

وأضاف: «إمدادات النفط العالمية قد تتضرر مع اقتراب موسم ذروة الأعاصير في الولايات المتحدة».

وتابع: «لا يمكن استبعاد انقطاعات للإمدادات في ليبيا في المستقبل».