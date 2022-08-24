زيادة طلبيات السلع الرأسمالية الأميركية الأساسية في يوليو

واشنطن (رويترز)

ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية الأميركية الصنع في يوليو، لكن وتيرة الزيادة جاءت دونها في الشهر السابق عليه، مما يشير إلى صعوبات محتملة تواجه انتعاش إنفاق الشركات على المعدات بعد انكماش في الربع الثاني من العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، وهي من المؤشرات التي تحظى بمتابعة وثيقة على خطط إنفاق الشركات، زادت 0.4 بالمئة الشهر الماضي. وارتفعت ما تعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.9 بالمئة في يونيو.

على الجانب الآخر، تراجعت عقود شراء المساكن القائمة بوتيرة أقل من المتوقع في يوليو وسط انخفاض طفيف في فوائد القروض العقارية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة، انخفض 1.0 بالمئة إلى 89.8 الشهر الماضي.