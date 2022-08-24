الخميس 25 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ألمانيا تقرّ إجراءات لتوفير الطاقة

ألمانيا تقرّ إجراءات لتوفير الطاقة
25 أغسطس 2022 02:06

فرانكفورت (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
كوخ يتمنى العودة إلى «المانشافت»

أقرّت ألمانيا التي تخشى نقصاً في الغاز، سلسلة من الإجراءات لتوفير الطاقة، مثل تحديد درجات حرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة ودعت الأفراد والشركات إلى اتباع هذا المثال.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك «لا نريد قياس درجات الحرارة في غرف النوم ويجب احترام الحرية الفردية» لكن هذه الإجراءات «تدعو الأسر إلى تحمّل المسؤولية والمساهمة» في خفض استهلاك الطاقة.
وتعتزم السلطات العامة أن تكون قدوة: سيوضع حد أقصى لحرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة عند 19 درجة اعتباراً من مطلع سبتمبر، وفق مرسوم صدر أمس، على أن تحدد درجتها عند 12 درجة حيث يؤدي الموظفون عملاً بدنياً مكثفاً.

ألمانيا
الطاقة
درجات الحرارة
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك
آخر الأخبار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:08
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
دنيا
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
اليوم 16:56
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
دنيا
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
اليوم 16:54
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
الرياضي
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
اليوم 16:44
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
عربي ودولي
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
اليوم 16:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©