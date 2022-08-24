ألمانيا تقرّ إجراءات لتوفير الطاقة

فرانكفورت (أ ف ب)

أقرّت ألمانيا التي تخشى نقصاً في الغاز، سلسلة من الإجراءات لتوفير الطاقة، مثل تحديد درجات حرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة ودعت الأفراد والشركات إلى اتباع هذا المثال.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك «لا نريد قياس درجات الحرارة في غرف النوم ويجب احترام الحرية الفردية» لكن هذه الإجراءات «تدعو الأسر إلى تحمّل المسؤولية والمساهمة» في خفض استهلاك الطاقة.

وتعتزم السلطات العامة أن تكون قدوة: سيوضع حد أقصى لحرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة عند 19 درجة اعتباراً من مطلع سبتمبر، وفق مرسوم صدر أمس، على أن تحدد درجتها عند 12 درجة حيث يؤدي الموظفون عملاً بدنياً مكثفاً.