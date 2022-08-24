الرئيس التنفيذي للشركة لـ «الاتحاد»: «الياه سات» تطلق قمرين صناعيين جديدين «الياه 4» و«الياه 5»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تعمل شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، حالياً على إجراء تحليل وتقييم مفصل لإطلاق قمرين صناعيين جديدين وهما «الياه 4» و«الياه 5»، المتوقع إطلاقهما في عام 2026، لتقديم الدعم اللازم لحكومة دولة الإمارات، بحسب علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال الهاشمي لـ«الاتحاد»: تواصل الياه سات الاستفادة من مكانتها الفريدة بوصفها الشريك الإستراتيجي لحكومة دولة الإمارات لتقديم خدمات الاتصالات الفضائية، حيث حصلت الشركة مؤخراً على أمر تكليف بقيمة 909 ملايين درهم لتقديم خدمات مدارة محسنة للاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب اتفاقية خدمات السعة المدارة للقمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4» لمدة 15 عاماً أبرمت عام 2021.

وأضاف أن الإيرادات المستقبلية التي تم التعاقد عليها حتى نهاية الربع الثاني من العام 2022 بلغت 7.7 مليار درهم، بما يعادل 5.2 ضعف الإيرادات السنوية للسنة المالية 2021، وزيادة بنسبة %4 منذ بداية السنة الحالية، مبيناً أن الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها تمتد لمدة تتجاوز خمس سنوات، وتأتي نسبة %96 منها من شركاء مرموقين. وقال: هذا يعطينا رؤية واضحة حول التدفقات النقدية المستقبلية، ويدعم التزامنا بدفع توزيعات أرباح تصاعدية بنسبة لا تقل عن %2 سنوياً. وبين أن الإيرادات المستحقة وفقاً للتعاقدات في النصف الثاني من العام الجاري 2022 تبلغ 694 مليون درهم، أما تلك المستحقة في السنة المالية المقبلة 2023 فتبلغ 1.22 مليار درهم.

سوق الإمارات

وأضاف: تعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً رئيساً لأعمالنا، حيث تربطنا شراكة طويلة الأجل مع حكومة دولة الإمارات، ومع ذلك، تتمتع الياه سات بموقع قوي للاستحواذ على حصة أكبر من السوق العالمي للاتصالات الفضائية، من خلال الاستفادة من شبكتها العالمية الواسعة التي تمتد عبر القارة الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقيا وأستراليا والبرازيل. وحتى اليوم، يغطي أسطول الياه سات المكون من خمسة أقمار صناعية في مدارات ثابتة بالنسبة للأرض أكثر من 150 دولة، ويمكنها الوصول إلى ما يزيد على 80% من سكان العالم.



الاتصالات المتنقلة

وقال الهاشمي: سجل قطاع حلول الاتصالات المتنقلة مؤخراً نمواً كبيراً في الإيرادات السنوية بنسبة 24% في النصف الأول من العام 2022، وشهد طلباً قوياً في الأسواق العالمية، في حين شهد قطاع حلول البيانات «ياه كليك» نمو في قاعدة مشتركي خدمات الإنترنت السريع بنسبة 24% خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، بسبب توسع الخدمات التي تقدمها الشركة في إفريقيا، كما تم إبرام اتفاقية لتوفير خدمات الاتصال للمدارس في زيمبابوي، وطرح عدة مشاريع للاتصالات الخلوية مع التوقيع على عدد جديد من طلبات خدمات الشبكات المدارة، مما يدل على قوة هذا القطاع والطلب العالمي المتزايد على خدماتنا التجارية.

برنامج الاستثمارات

وحول برنامج الاستثمارات الرئيسي للشركة، أوضح الهاشمي أن أهم برنامج للاستثمار الرأسمالي لدى الياه سات يتعلق ببرنامج القمر الصناعي «الثريا 4»، والذي يتضمن القمر الصناعي نفسه، والعمليات الأرضية، ومنصة الإطلاق، والتأمين والتكاليف المالية.

وأضاف: انطلق هذا البرنامج الممتد لأربع سنوات في النصف الثاني من العام 2020، بتكلفة رأسمالية إجمالية تبلغ 2.1 مليار درهم تقريباً.

وقال: «يسير برنامج «الثريا 4» بشكل جيد، ونتطلع إلى مواصلة عملنا لإطلاقه كما هو مقرر في عام 2023 أو 2024 بحيث تبدأ خدماته التجارية في النصف الثاني من العام 2024. وقد قامت الشركة بإجراء الترتيبات اللازمة لتمويل ذلك، مما سمح لنا بتمويل مستلزمات الاستثمارات الرأسمالية مع الحفاظ في الوقت نفسه على ميزانية عمومية قوية ومعدل منخفض للرافعة المالية، وكما أعلنا في العام الماضي، تم اختيار شركة «سبيس إكس» لإطلاق القمر الصناعي باستخدام صاروخ «فالكون 9».

استراتيجية النمو

وقال: ترتكز استراتيجية النمو طويلة الأجل على تنويع الأعمال التجارية وتوسيعها من خلال الاستفادة من شبكة الشراكات الواسعة التي تمتلكها الشركة، حيث نتطلع إلى المزيد من مجالات النمو المحتملة مثل خدمات التواصل المباشر مع الأجهزة المحمولة التي شهدت تطوراً كبيراً مع قدرة الشركة على لعب دور محوري بفضل عروضنا الفريدة للنطاق الترددي، فضلاً عن ذلك، نشهد زيادة في الطلب على خدمات الياه سات للقطاع البحري والتقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والاتصال من آلة إلى آلة وتطبيقات تتبع الأصول والاستخدامات البيئية والزراعية.

الأرباح

إلى ذلك أوضح الهاشمي أن صافي ربح الشركة بلغ 167 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022، بزيادة بنسبة 50.7% على أساس سنوي، مما ساهم في تحقيق هامش صافي أرباح قوي بنسبة 22.1%، وهو من أعلى النسب المحققة في القطاع، وذلك بفضل مكانة الشركة كشريك استراتيجي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية، وتركيز الشركة القوي على التميز التشغيلي وترشيد التكاليف.

وإلى جانب هامش صافي الأرباح القوي، تتمتع الياه سات بمعدل قوي للتحويلات النقدية بنسبة 93%، مما ساهم في تحقيق تدفقات نقدية حرة تقديرية بقيمة 224 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2022. ويتيح لنا ذلك بالإضافة إلى التوقعات القوية حول التدفقات النقدية المستقبلية، تلبية التزامات النفقات الرأسمالية ومواصلة الاستثمار في النمو والحفاظ على سياسة جذابة لتوزيعات الأرباح.

رؤية مستقبلية

حول الرؤية المستقبلية للقطاع قال الهاشمي: نرى فرصاً مهمة في قطاع الأقمار الصناعية الذي يشهد تغييرات جوهرية بفضل زيادة استثمارات القطاعين الحكومي والتجاري، إلى جانب التطورات التقنية وظهور نماذج أعمال جديدة.

ففي العام 2021، بلغ حجم اقتصاد الفضاء على المستوى العالمي 370 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 650 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويسهم الدعم غير المسبوق لقطاع الفضاء من المؤسسات الحكومية والتجارية في خلق فرص استثنائية لخدمات الاتصالات الفضائية، والتي من المتوقع أن تزيد إيراداتها عن 40 مليار دولار بحلول عام 2030. فضلاً عن ذلك، ينطوي إعلان حكومة دولة الإمارات عن تأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء بقيمة 800 مليون دولار على فرص عظيمة، حيث يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الأجندة الوطنية الطموحة في هذا القطاع، لا سيما في مجال رصد كوكب الأرض، والذي تمتلك فيه الياه سات إمكانيات فريدة.