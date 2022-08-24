«بلووم القابضة» تُسند أعمال الأساسات في «بلووم ليفينج»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بلووم القابضة، عن تعيين شركة ادرافور الإمارات (ش.ذ.م.م) كأول مقاول لأعمال الأساسات في مشروعها العصري والمتكامل «بلووم ليفينج».

وستبدأ شركة ادرافور الإمارات أعمال التمكين في شهر سبتمبر قبل إطلاق المرحلة الثانية للمشروع. ويأتي تعيين المقاول في غضون 5 أشهر بعد إطلاق المرحلة الأولى «قرطبة»، والتي تم بيع جميع وحداتها في شهر مارس 2022. ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى للمشروع، الذي تبلغ قيمته 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، بحلول الربع الأخير من عام 2024.

وتم طرح المناقصة لأعمال الإنشاء الرئيسية لمرحلة قرطبة، وسيتم تعيين المقاول الرئيسي لها قبل نهاية عام 2022.

وفي هذا الصدد، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «نلتزم في بلووم القابضة بتسليم مشاريعنا حسب الموعد المحدد وضمن إرساء أفضل معايير الجودة».

ويمتد المجمّع السكني على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق، التي تناسب متطلبات السكان من مختلف الفئات العمرية.