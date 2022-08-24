4.8 مليار درهم مكاسب الأسهم

أبوظبي (وام)

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 4.8 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية وعمليات شرائية للمستثمرين الأجانب. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.667 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 2.672 تريليون درهم بنهاية أمس، موزعة بواقع 2.102 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و569.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 142.3 مليون درهم في السوقين كمحصلة شراء، منها 62.78 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و79.56 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 437.29 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 294.9 مليون درهم. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.74 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و456.2 مليون درهم في سوق دبي.