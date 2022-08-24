الخميس 25 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

%5 نمو الرخص الاقتصادية في رأس الخيمة

%5 نمو الرخص الاقتصادية في رأس الخيمة
25 أغسطس 2022 02:06

رأس الخيمة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل البحرين

نمت الرخص الاقتصادية السارية بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب تقرير أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، أفاد بأن الرخص المهنية شكلت نحو 49% من إجمالي الرخص السارية بعدد 8986 رخصة، تليها الرخص التجارية بنسبة 48% بإجمالي عدد 88829 رخصة، ثم الرخص الصناعية بنسبة 2.9%.  
وقال محمد المحمود مساعد المدير العام بالدائرة، إنه تم إصدار 873 رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 برأسمال 145 مليون درهم، بلغ عدد الرخص التجارية منها 449 رخصة بنسبة 51.4% من الإجمالي برأسمال 91.5 مليون درهم، والرخص المهنية 406 رخص بنسبة 46.5% من الإجمالي برأسمال 41 مليون درهم، والرخص الصناعية 17 رخصة برأسمال 13 مليون درهم، وهو ما يشكل 9% من إجمالي حجم رؤوس الأموال.

رأس الخيمة
الرخص الاقتصادية
دائرة التنمية الاقتصادية
آخر الأخبار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:08
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
دنيا
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
اليوم 16:56
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
دنيا
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
اليوم 16:54
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
الرياضي
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
اليوم 16:44
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
عربي ودولي
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
اليوم 16:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©