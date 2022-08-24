%5 نمو الرخص الاقتصادية في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

نمت الرخص الاقتصادية السارية بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب تقرير أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، أفاد بأن الرخص المهنية شكلت نحو 49% من إجمالي الرخص السارية بعدد 8986 رخصة، تليها الرخص التجارية بنسبة 48% بإجمالي عدد 88829 رخصة، ثم الرخص الصناعية بنسبة 2.9%.

وقال محمد المحمود مساعد المدير العام بالدائرة، إنه تم إصدار 873 رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 برأسمال 145 مليون درهم، بلغ عدد الرخص التجارية منها 449 رخصة بنسبة 51.4% من الإجمالي برأسمال 91.5 مليون درهم، والرخص المهنية 406 رخص بنسبة 46.5% من الإجمالي برأسمال 41 مليون درهم، والرخص الصناعية 17 رخصة برأسمال 13 مليون درهم، وهو ما يشكل 9% من إجمالي حجم رؤوس الأموال.