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شركة ناشئة ضمن «هب 71» تحصل على تمويل بـ11 مليون درهم

شركة ناشئة ضمن «هب 71» تحصل على تمويل بـ11 مليون درهم
25 أغسطس 2022 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة Zywa للتكنولوجيا المالية، والتي تهدف إلى إعادة بناء التجربة البنكية لجيل الشباب الجديد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصولها على تمويل بقيمة 3 ملايين دولار (11 مليون درهم). وتقدم الشركة الناشئة التي تشكل جزءاً من Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بطاقة مسبقة الدفع للمراهقين وتطبيقاً يتيح لهم إدارة الأموال وتوفيرها.
وشاركت في الجولة التمويلية مجموعة من المستثمرين من ضمنهم Goodwater Capital، أكبر مستثمر عالمياً في قطاع تكنولوجيا المستهلك، وصندوق دبي للمستقبل، وRebel Fund، وTrampoline VP، وZemu VC، بالإضافة إلى أبرز المكاتب العائلية في أوروبا والمستثمرين الاستراتيجيين.
وحصدت الشركة التمويل بعد جولة أولية حصلت فيها على مليون دولار في فبراير 2022. وتتعدى قيمة الشركـة حالياً الـ 110 ملايين درهم (29 مليون دولار).

التكنولوجيا المالية
Hub71
أوروبا
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