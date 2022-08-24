6.3 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي خلال النصف الأول

نمت حركة المسافرين عبر مطارات أبوظبي الخمسة، وهي أبوظبي والعين والبطين للطيران الخاص، ودلما وصير بني ياس، خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة نحو 6.3 مليون مسافر.

كما سجّلت مطارات أبوظبي نحو 94.6 ألف رحلة جوية في النصف الأول من 2022، مما يعكس بوضوح النمو الملحوظ في حركة المسافرين عبر مطارات أبوظبي وتوسع شبكتها، مع الحفاظ على أعلى مستويات التميز في عملياتها التشغيلية، حسب ما أفادت الشركة في بيان.

تعافي الأسواق

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «إن نتائج حركة المسافرين الخاصة بمطاراتنا خلال النصف الأول من هذا العام تجسد قفزة أخرى إلى الأمام لمطارات أبوظبي وقطاع الطيران بصورة عامة. وبينما تميّز عام 2021 بالنجاح، ظل هدفنا لعام 2022 هو البناء على ذلك النجاح من خلال تلبية احتياجات أعداد أكبر من المسافرين وتوسعة شبكة خطوط الطيران التي نتعامل معها والحفاظ على التزامنا بتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير الدولية».

وأضاف الهاشمي: «لقد كان لتعافي الأسواق الإقليمية والعالمية وما بذلته شركات الطيران من جهود كبيرة لتلبية تزايد الطلب بأمان وكفاءة، دوراً رئيسياً في تحقيقنا لهذه الأرقام. ويظل هدفنا المستقبلي يرتكز على مواصلة البناء على هذا النجاح على مدار النصف الثاني من عام 2022».

94 % زيادة بعدد الرحلات

بالإضافة إلى نتائج حركة المسافرين وإدارة الحركة الجوية، يُعد ازدهار العمليات التشغيلية للمطارات من أهم النتائج الرسمية للنصف الأول من عام 2022. حيث شهد مطار أبوظبي الدولي وحده، والذي يُعد أكبر مطار في الإمارة تزايداً في عدد رحلات الركاب المجدولة بنسبة 94%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. ويرتبط مطار أبوظبي حالياً بحوالي 101 وجهة مجدولة للمسافرين، تخدمها 23 شركة طيران، مقارنة بـ 76 وجهة تخدمها 19 شركة طيران خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



أكبر خمس وجهات

وبحسب البيانات، تعتبر الدول الخمس الأولى من حيث عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2022 هي الهند بـ 1.28 مليون مسافر، وباكستان 485 ألف مسافر، والمملكة المتحدة 374 ألفاً، والمملكة العربية السعودية 333 ألفاً، ومصر 283 ألفاً. في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً هي لندن هيثرو (276.000)، ودلهي (225.000)، ومومباي (221.000)، وكوشين (217.000) والقاهرة (203.000).

كما سجّل مطار أبوظبي الدولي نحو 297.6 ألف طن من الشحنات الجوية خلال النصف الأول من العام، يعكس ذلك ما تتميز به الإمارة من إمكانات وموقع استراتيجي يجعل منها مركزاً مهماً للشحن ومناولة البضائع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.



نتائج إيجابية للربع الثاني

سجل مطار أبوظبي الدولي نتائج إيجابية لحركة المسافرين خلال الربع الثاني من عام 2022. ففي الفترة ما بين أبريل ويونيو، زادت رحلات المسافرين المجدولة في مطار أبوظبي الدولي بنسبة 117%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. كما تم ربط مطار أبوظبي الدولي بـ 104 وجهة ركاب مجدولة تخدمها 22 شركة طيران، مقارنة بـ 74 وجهة تخدمها 19 شركة طيران في الربع الثاني من عام 2021.

تُعد الدول الخمس الأولى من حيث عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الربع الثاني من العام هي الهند (764.000)، باكستان (231.000)، المملكة المتحدة (203.000)، المملكة العربية السعودية (195.000) ومصر (156.000). في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً خلال الربع الثاني من العام، هي لندن هيثرو (153.000) ومومباي (146.000) وكوتشين (126.000) ودلهي (123.000) والقاهرة (114.000).



معدل إشغال المقاعد

بالإضافة لذلك، زاد معدل إشغال المقاعد في الرحلات التي يخدمها مطار أبوظبي الدولي خلال النصف الأول من الربع الثاني من عام 2022، حيث ارتفع إلى 73% مقارنة بـ 33% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.