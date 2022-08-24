«أبوظبي الأول» يُطلق صندوقاً استثمارياً خاصاً

أطلق بنك أبوظبي الأول، صندوق بنك أبوظبي الأول للاستثمارات المتغيرة (FAB Thematic Rotation Fund)، كجزء من صندوق الاستثمار الأساسي التابع لشركة OneShare PLC الخاضعة لرقابة البنك المركزي الإيرلندي. ويتيح الصندوق للمستثمرين الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتوجهات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، أو ما يعرف بالـ «التوجهات العالمية الكبرى» التي باتت ترسم ملامح المستقبل كالابتكارات التقنية، وتزايد معدلات التعمير والبناء، والتغيرات البيئية، واقتصاد الجيل التالي، والتحولات الديموغرافية. ويركز الصندوق الجديد على الاستثمار خارج نطاق حدود الجغرافيا والقطاعات الصناعية وأساليب الاستثمار التقليدية، ويهدف للاستفادة من فرص النمو العالمية المرتبطة بأفكار استثمارية متنوعة عبر مختلف فئات الأصول. وتسهم هذه المُداورَة الحيوية بين فئات الأصول في تعزيز كفاءة الاستراتيجيات الاستثمارية وقدرتها على موائمة خططها وتوجهاتها بما يواكب متغيرات السوق. ويتيح الصندوق للمستثمرين القدرة على الوصول إلى موضوعات استثمارية متعددة تركز على الابتكار والنمو طويل الأجل مع السعي، في الوقت ذاته، لتحقيق مستوى أعلى من تنويع الاستثمارات. واستناداً إلى نهج استثماري منظم ومنضبط، تستفيد آلية إنشاء محفظة استثمارية من مزايا التنويع والسيولة والشفافية للاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة متعددة الأصول (ETFs). ومن خلال القيام بعدد قليل من التداولات، يتيح الصندوق للعملاء القدرة على الوصول إلى خبراء ومتخصصين في تصميم استراتيجيات المؤشرات المالية وتطويرها، والاستفادة من الاستثمارات المتنوعة في الشركات ضمن كل اتجاه. وقال جيراردو آمو، المدير التنفيذي ورئيس المنتجات والحلول الاستثمارية لدى بنك أبوظبي الأول في سويسرا: «لقد حرصنا على تسخير هيكلية عمل مفتوحة وشفافة بالكامل، تستفيد من قدرات خبرائنا في مجال التداول والاستثمار لاغتنام الفرص الاستثمارية التي تفرزها التوجهات الجديدة التي ترسم ملامح المستقبل. سيستفيد صندوق (FAB Thematic Rotation Fund) من عملية الاختيار الصارمة للصناديق صناديق الاستثمار المتداولة متعددة الأصول (ETF)، والنموذج الحيوي لتخصيص الموضوعات استناداً إلى الأبحاث المعمقة التي يجريها فريق الاستثمار الذي يتمتع بخبرات ومهارات عالية». وقالت سميرة زكور، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك أبوظبي الأول: «إن إطلاق هذا الصندوق الجديد يمثل فرصة مميزة للمستثمرين لمواكبة التطورات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والتمكن من الوصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها التوجهات الاقتصادية المستقبلية. يقدم الصندوق الجديد للعملاء منتجاً متقدماً يمتاز بتكلفة معقولة وقدرة كبيرة على اغتنام الفرص الاستثمارية الناشئة عن الاتجاهات طويلة الأجل، والذي يتم إدارته ضمن محفظة استثمارية متنوعة ومتعددة المستويات».