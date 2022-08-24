«الدار» تطلق «ياس بارك جايت» بـ 1.15 مليار درهم

أطلقت الدار العقارية مشروع «ياس بارك جايت»، بتكلفة 1.15 مليار درهم ويضيف 508 منازل جديدة على مساحة 255 ألف متر مربع. من المقرر أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في مشروع ياس بارك جايت خلال الربع الأول من عام 2023، في حين يُتوقع أن تبدأ عمليات التسليم خلال الربع الأول من عام 2026. ويتيح «ياس بارك جايت» السكني للقاطنين فرصة الوصول المباشر إلى منتزه ياس بارك الذي تبلغ مساحته 115.000 متر مربع، أي نصف مساحة ياس مول، ويرسي معالم قياسية جديدة لتصميم المنتزهات والمساحات الخارجية في الجانب الشمالي من جزيرة ياس وعلى مستوى الإمارات ككل. ويوفر المنتزه سلسلة واسعة من المرافق الترفيهية التي تجتمع بمكان واحد للمرة الأولى، والتي ستتصل بممشى يتيح الوصول لكل منها، بجانب مسارات المشي المنتشرة في محيط المنتزه.

أسعار الوحدات

وتتوفر وحدات مشروع ياس بارك جايت للمشترين من الجنسيات كافة ابتداءً من مطلع سبتمبر، حيث سيضم المشروع منازل مخصصة للعائلات بأسعار تنافسية، بما في ذلك وحدات تاون هاوس من غرفتين وثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 1.74 مليون درهم، بالإضافة إلى فلل من أربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 3.20 مليون درهم. ويأتي مشروع ياس بارك جايت تلبيةً لتطلعات العملاء الراغبين في شراء منازل داخل مشروع سكني مسوّر ومستوحى تصميمه من الأسلوب المعماري الأنيق لمباني البحر المتوسط، وهو يتيح للعملاء الاختيار من بين اثنين من الألوان المخصصة للمساحات والتصاميم الداخلية في كل وحدة.

فرص استثمارية واعدة

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «يمثل ياس بارك جايت المرحلة القادمة من المخطط الرئيسي للجانب الشمالي من جزيرة ياس، والذي سيعزز مكانة الجزيرة كواحدة من أكثر الوجهات الجاذبة والمرغوبة في أبوظبي. وقد أظهرت أبحاثنا الأخيرة تنامي رغبة العملاء تجاه المجمعات السكنية الفاخرة المدعومة بالوسائل الترفيهية المتنوعة، وهو ما شكّل محور تركيزنا في تصميم وتطوير هذا المشروع. وإننا نتوقع طلباً قوياً من جانب المستثمرين المحليين والدوليين الذين يطمحون إلى اقتناص فرص استثمارية واعدة». وأضاف العميرة: «يتمتع مشروع ياس بارك جايت بموقع متميز بجوار منتزه ياس بارك مما يوفر لقاطنيه وزواره، من مختلف الأعمار والاهتمامات، مجموعة ممتازة من الخيارات الفريدة للاستجمام والترفيه والاستمتاع بأجمل الأوقات على مدار العام».

تدابير الاستدامة

وتماشياً مع استراتيجية الاستدامة الشاملة لشركة الدار العقارية، صُممت الوحدات السكنية في مشروع ياس بارك جايت لتحقيق تصنيف لؤلؤتين، ضمن فئة المباني السكنية، وفقاً لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج «استدامة» في دولة الإمارات. وتتضمن تدابير الاستدامة الرئيسية المُعتمدة في ياس بارك غايت استخدام تمديدات مياه تساعد على خفض استهلاك المياه بنسبة 18%، واستخدام مواد بناء فعّالة تعمل على تقليل البصمة الكربونية للمشروع، واعتماد تصاميم ذكية للمبنى وأنظمة تبريد فعالة تسهم في خفض استهلاك الطاقة بواقع 25%.