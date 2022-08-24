1.9 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد) حققت «ماجد الفطيم» خلال النصف الأول من العام الجاري إيرادات بلغت 18 مليار درهم، بزيادة 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18% إلى 1.9 مليار درهم. وحسب بيان للمجموعة بلغ إجمالي الأصول 62.9 مليار درهم، فيما استقر صافي الدين عند 11.2 مليار درهم.

آلان بجاني



وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»:«إن الأداء المالي المتماسك ومعدلات النمو المستدامة التي نواصل تحقيقها في ماجد الفطيم تعود بصورة أساسية إلى استراتيجية طويلة الأمد تضع العميل في قمة أولوياتنا، وتستلزم منهجية مالية تمتاز بالانضباط والقدرة على التكيف المستمر مع متغيرات الأسواق المحلية والعالمية».

وأضاف بجاني: «إن بوادر الانتعاش الاقتصادي الإقليمي التي تلوح في الأفق، خاصة في ظل الجهود الحثيثة والإجراءات الحاسمة التي تتخذها المؤسسات الحكومية على مستوى المنطقة تدعو للتفاؤل، ولكن لا يمكننا الاستهانة بالتحديات الراهنة، خاصة تلك المتعلقة بسلاسل الإمداد والتضخم. ومن جانبنا، فإننا نؤمن بمقومات المنطقة في مواصلة المنحنى التصاعدي للتعافي الاقتصادي، ونعمل بجد للاستمرار في لعب دور بارز في تحقيق النمو المستدام على مستوى القطاعات والأسواق المختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وفيما يتعلق بأداء الشركات التابعة، ارتفعت إيرادات ماجد الفطيم العقارية 51% إلى 2.4 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 27% بالمقارنة مع بيانات عام 2021.

وارتفعت مبيعات المستأجرين في مراكز التّسوق بنسبة 21%، فيما زاد إقبال الزّوار بنحو 20% إلى 100 مليون زائر بالمقارنة مع العام الماضي. كما سجّلت إيرادات الفنادق نمواً بقيمة 333 مليون درهم، مدفوعاً بالتأثير الأساسي المنخفض في العام 2021 نتيجة القيود التي فرضت على القدرة الاستيعابية، حيث ارتفع كلٌّ من معدل الإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة ومعدل الإشغال بنسبة 142% و43% على التوالي.

سجلت ماجد الفطيم للتجزئة نمواً في الإيرادات 9% إلى 14.4 مليار درهم، بينما انخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9% إلى 567 مليون درهم.

ويعزى نمو أعمال التجزئة إلى زيادة الإيرادات بقيمة 268 مليون درهم للمواقع المماثلة، ونمو المبيعات الرقمية بقيمة 453 مليون درهم.



وحققت ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما، 56% زيادة في الإيرادات إلى 784 مليون درهم، وارتفاعاً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 33 مليون درهم، مدفوعاً برفع القيود التي فرضت على القدرة الاستيعابية للأماكن العامة.