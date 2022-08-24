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أسعار الذهب تتراجع عالمياً

سبائك من الذهب
24 أغسطس 2022 12:38

واصلت أسعار الذهب العالمية تراجعها خلال تداولات اليوم، بعد صعودها في الجلسة الماضية بعد هبوط استمر 7 جلسات متتالية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % أو ما يعادل 1.77 دولار إلى 1746.15 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "11:26 صباحاً بتوقيت الإمارات". ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.14% تعادل 2.55 دولار لتصل إلى 1758.6 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.55% إلى 18.92 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.84% إلى 866.25 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.33% إلى 1966.53 دولار. 

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المصدر: وام
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