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الاقتصادي

"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي

"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
24 أغسطس 2022 09:52

 قال صندوق النقد العربي إن القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 4 تريليونات و511 مليارا و384 مليون دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي ارتفعت خلال الأسبوع الماضي من 154.3 مليار دولار إلى 155.08 مليار دولار.

وذكرت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 575.4 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي ليتصدر بذلك المرتبة الثانية علي صعيد أكبر البورصات العربية من ناحية القيمة السوقية .. فيما جاءت بورصة السعودية في المرتبة الأولى مع وصول قيمتها السوقية إلي 3.18 تريليون دولار.

وأشارت إلى أن قيمة تداولات أسواق المال العربية شهدت ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 1.23%، نتيجة تحسن قيمة التداول في سبع بورصات عربية. وبحسب النشرة، سجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات الصندوق ارتفاعاً بنحو 16.47% في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع حجم التداول في ثمان بورصات عربية، مقابل تسجيلها انخفاضاً في سبع بورصات عربية أخرى. وأوضحت أن مؤشرات أداء البورصات العربية شهدت تبايناً غلب عليه التحسن في نهاية الأسبوع الماضي مدعومة بتحسن مؤشرات قيم وأحجام التداول نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك، والتأمين، والعقارات، والتقنيات، كما ساهم ارتفاع نشاط الاستثمار الأجنبي على المستوى المؤسسي وعلى مستوى الأفراد في تحسن مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.

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