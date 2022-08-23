موسم «العودة من السفر» يُنعش مطارات الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

يُنعش موسم العودة من السفر حركة السفر عبر مطارات الإمارات خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الحالي استعداداً لبدء المدارس الأسبوع المقبل، بعد أن شهد صيف العام الجاري انتعاشاً قوياً فاق مستويات عام 2021 بنسبة تفوق %50، بحسب عاملين في القطاع.

وأشار هؤلاء إلى أنه بعد تأثر حركة السفر من جراء جائحة كورونا لمدة عامين، عادت الحركة بقوة لتفوق مستويات 2019 خلال الصيف.

وأضافوا أن أكثر الوجهات طلباً كانت على عدد من الدول العربية وهي الأردن ومصر والمغرب بشكل رئيسي، إضافة إلى دول أوروبية مثل بريطانيا والنمسا وسويسرا والبوسنة وتركيا، فضلاً عن دول آسيوية مثل تايلند وماليزيا وغيرها من الدول.

نمو ملحوظ

يقول علاء العلي الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة: «سجل موسم السفر الصيفي الحالي نمواً ملحوظاً في حركة السفر ليفوق مستويات عام 2019 بسبب تعطش الناس للسفر».

ويضيف: «الطلب فاق مستويات عام 2019 بنسبة 20% تقريباً في وقت فاق مستويات عام 2021 بنسبة تصل إلى 70%».

ويشير العلي، إلى أن أكثر الوجهات طلباً خلال الصيف الجاري من سكان الدولة إلى مصر والأردن والسعودية والمغرب، ودول أوروبية وآسيوية مثل تايلاند وماليزيا».

اشتياق للسفر

في السياق نفسه، يقول محمد الحلبي المدير التنفيذي لوكالة عمير للسفريات: «شهد موسم السفر الصيفي الجاري ازدحاماً وحركة كبيرة للسفر رغم ارتفاع الأسعار بسبب تشوق الناس للسفر بعد توقف ما يقارب العامين بدون سفر، ما جعلهم متشوقين لخوض تجربة الاستكشاف والسفر ولقاء الأحبة والأهل».

ويضيف: «ارتفعت حركة السفر بالصيف الجاري بنسبة تتراوح بين 50 و60% مقارنة بالصيف من العام الماضي.

ويقول: «دول أوروبية مثل بريطانيا وتركيا ودول عربية شهدت الطلب الأكبر خلال الصيف من سكان الدولة». ويضيف: «تشهد مطارات الدولة في الوقت الراهن حركة نشطة للقادمين من السفر مع قرب عودة الموسم الدراسي».

أكثر الوجهات طلباً

يؤكد سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر، ارتفاع الطلب بشكل كبير خلال الصيف الجاري بنمو مضاعف مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت حركة السفر بنسبة تفوق 50%، مشيراً إلى أن أكثر الوجهات طلباً هي تركيا والنمسا وسويسرا والبوسنة بشكل رئيسي إلى جانب وجهات عربية رئيسية وهي الأردن ومصر والمغرب.

ويضيف: «مع قرب الموسم المدرسي ارتفعت الحركة بشكل كبير عبر مطارات الدولة مع عودة المسافرين إلى الدولة بعد قضاء إجازاتهم الصيفية».