4 أسهم تستحوذ على نصف سيولة الأسواق المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.33 مليار درهم في ختام تداولات أمس، واستحوذت 4 أسهم على قرابة 50% منها وهي «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«ألفا ظبي» و«إعمار العقارية». وتوزعت السيولة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و242.07 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 277.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 13.58 ألف صفقة. ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10039.68 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3392.69 نقطة. وارتفع في سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» مع ارتفاعه بنسبة 0.23% ليغلق عند 343.3 درهم متصدراً قائمة الأنشط بالقيم، بعد استقطابه سيولة بأكثر من 300.8 مليون درهم، فيما جاء «أبوظبي الأول» في المرتبة الثانية بسيولة 173.7 مليون درهم، يليه «ألفا ظبي» جاذباً أكثر من 102.9 مليون درهم. وكان من بين الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي «أدنوك للتوزيع» مع ارتفاعه بنسبة 1.09% و«الدار العقارية» 0.42% و«موانئ أبوظبي» 0.4% و«بروج» 0.33% و«أدنوك للحفر» 0.28% و«أبوظبي التجاري» 0.22% و«أغذية» 0.2%. وفي سوق دبي، ارتفعت أسهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.53%، و«سوق دبي المالي» 2.24% و«دبي للاستثمار» 0.4% و«تيكوم» 0.42% و«أرامكس» 0.76%، فيما تصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 85.2 مليون درهم.