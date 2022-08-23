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الاقتصادي

مصر تشتري 240 ألف طن من القمح الروسي

عامل في صومعة للقمح بمصر
23 أغسطس 2022 20:16

قالت وزارة التموين في بيان: إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي عبر شراء مباشر في 22 أغسطس. وأضافت الوزارة أن الشحنات سيجري شحنها في الفترات من 20 سبتمبر إلى 10 أكتوبر، ومن 11 إلى 30 أكتوبر، ومن 21 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.وهيئة السلع التموينية هي المشتري الحكومي للحبوب في مصر.
وقال مصدران على دراية بالأمر إن الشراء يشمل ست شحنات كل منها 40 ألف طن من القمح الروسي مباعة على أساس أسعار شاملة تكلفة الشحن.
ولم تكشف الوزارة عن السعر، لكن تجارا قالوا إنهم يعتقدون أنها بيعت بسعر قدره 368 دولاراً للطن.
وقال المصدران: إن المزيد من المشتريات ما زالت ممكنة بينما لا تزال المحادثات جارية. 

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المصدر: رويترز
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