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الاقتصادي

مبيعات المنازل الجديدة بأميركا تهوي في يوليو

عقارات تحت الإنشاء في أميركا
23 أغسطس 2022 20:12

 هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بشكل حاد في يوليو، مع استمرار ارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار المساكن، وهو ما يقلص القدرة الشرائية. وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم: إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 12.6 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 511 ألف وحدة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يونيو بالخفض إلى 585 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 590 ألف وحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل جزءاً صغيراً من مجمل مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، إلى معدل قدره 575 ألف وحدة.

المصدر: رويترز
مبيعات المنازل في الولايات المتحدة
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