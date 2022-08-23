الأسهم اليابانية تنخفض للجلسة الرابعة على التوالي

انخفض المؤشر نيكاي للأسهم الياباني للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء، مقتفياً أثر وول ستريت، التي تكبدت خسائر الليلة الماضية، قبل ندوة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فيما قفزت أسهم شركات الطيران والتجزئة، بفضل أنباء عن تخفيف محتمل للقواعد المفروضة على الحدود للسيطرة على كوفيد-19. وانخفض نيكي 1.19 بالمئة إلى 28452.75 نقطة، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.06 بالمئة إلى 1971.44 نقطة.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد يوم الاثنين مع شعور المستثمرين بالقلق من أن يؤدي اجتماع جاكسون هول إلى تعزيز التزام مجلس الاحتياطي الاتحادي بالسيطرة على التضخم. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 2.42 بالمئة، وهبط سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 0.79 بالمئة. وفي المقابل، ربحت أسهم الشركات المرتبطة بالترفيه بعد تقارير عن أن اليابان ربما ترفع متطلبات خضوع المسافرين لاختبارات كوفيد-19 قبل المغادرة، وتزيد الحد الأقصى لعدد الزائرين الأجانب.

وكان قطاع الطيران على رأس القطاعات التي حققت مكاسب بين 33 مؤشراً فرعياً مكوناً لبورصة طوكيو وارتفع بنسبة 3.99 بالمئة. وقفزت شركة إيه.إن.إيه القابضة 3.26 بالمئة والخطوط الجوية اليابانية 4.88 بالمئة. كما ارتفعت أسهم شركات التجزئة، إذ صعد سهم شركة إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 4.47 بالمئة، وربح سهم جيه.فرانت للتجزئة 4.56 بالمئة.