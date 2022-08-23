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الاقتصادي

شركات التأمين الإماراتية الأولى عربياً في الأقساط المكتتبة

253 مليار درهم احتياطيات فائضة لدى مصارف الدولة
23 أغسطس 2022 20:09

حققت شركات التأمين الإماراتية المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، مع بلوغها 11.506 مليار دولار (42.3 مليار درهم) في نهاية العام الماضي، وفق صندوق النقد العربي. وأوضح الصندوق - في تقرير الاستقرار المالي للدول العربية - أن شركات التأمين السعودية جاءت في المركز الثاني بإجمالي أقساط مكتتبة لديها بلغت حوالي 11.208 مليار دولار. وذكر التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى شركات التأمين العربية ارتفع إلى حوالي 40.86 مليار دولار في نهاية عام 2021، مقابل حوالي 40.55 مليار دولار في نهاية عام 2020، بزيادة طفيفة بنسبة 0.75%. ولفت التقرير إلى أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة شكل نحو 18.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين العربية، في حين شكل إجمالي أقساط التأمينات العامة من غير التأمين على الحياة ما نسبته 81.4% من الإجمالي. وذكر التقرير أن عمق التأمين دولياً يقاس من خلال احتساب الأقساط المكتتبة لشركات التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن شركات التأمين الإماراتية حققت أعلى نسبة عمق تأمين بنحو 2.7% في نهاية عام 2021، تليها شركات التأمين المغربية بنسبة 2.4%. وفي ما يخص إجمالي التعويضات المدفوعة لدى شركات التأمين العربية، أوضح التقرير أن متوسط التعويضات المدفوعة إلى الأقساط المكتتبة بلغ حوالي 57.2% في نهاية عام 2021، مقابل 58.8% في عام 2020، و60.1% في 2019 و65.1% في 2018 و61.4% في 2017. ونوه التقرير إلى أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى العالم بلغ حوالي 6.287 تريليون دولار في نهاية عام 2020، لتمثل بذلك أقساط التأمين لدى الشركات العربية أقل من 1% من سوق التأمين العالمية، بما يعكس أهمية قيام السلطات الإشرافية في الدول العربية بمواصلة جهودها الساعية لتطوير هذا القطاع.

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