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الاقتصادي

اليورو إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاماً

عملات معدنية من اليورو
23 أغسطس 2022 20:06

هبط اليورو إلى أدنى مستوياته اليوم خلال 20 عاماً في ظل تفاقم مخاوف أوروبا بشأن إمدادات الطاقة والنمو الاقتصادي، في حين ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية مدعوماً بتدفقات على العملة التي تعتبر ملاذاً آمناً.
وصل اليورو إلى 0.9909 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2002، وسجل انخفاضاً في أحدث تعاملات بنسبة 0.29 بالمئة إلى 0.9914 دولار.

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وستوقف روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة ثلاثة أيام في نهاية الشهر، في مؤشر جديد على الحالة غير المستقرة لإمدادات الطاقة في القارة.
وتسببت الموجات الحارة في أوروبا بالفعل في ضغوط على إمدادات الطاقة وتتزايد المخاوف من أن أي اضطراب خلال أشهر الشتاء قد يكون مدمراً لنشاط الأعمال.
وهبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى في عامين ونصف عند 1.1729 دولار، في حين استقر الين الياباني عند 137.270 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في شهر عند 137.705 في وقت سابق من اليوم.
وتراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى أدنى مستوى في شهر وسجل في أحدث التداولات انخفاضاً بنسبة 0.29 بالمئة إلى 0.6859 دولار. وتراجع نظيره النيوزيلندي 0.15 بالمئة إلى 0.6163 دولار.
كما تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في عامين تقريباً عند 6.8552 للدولار.
وتعزز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية أثقلها اليورو، عند 109.12، محاولاً اختراق أعلى مستوى في 20 عاماً عند 109.29 الذي سجله في يوليو.
ومما يزيد إقبال المستثمرين على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً خطر إصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي رسالة متشددة خلال ندوة جاكسون هول. 

المصدر: رويترز
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