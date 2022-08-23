مسح: انكماش نشاط الشركات في منطقة اليورو

كشف مسح اليوم أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش لثاني شهر على التوالي في أغسطس، بعدما أجبرت أزمة تكاليف المعيشة المستهلكين على خفض الإنفاق، في حين أضرت قيود الإمدادات بشركات الصناعات التحويلية.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مقياساً جيداً لقوة الاقتصاد الكلية، إلى 49.2 نقطة في أغسطس من 49.9 نقطة في يولي، وهو ما يزيد قليلاً على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض أكبر يصل إلى 49.0 نقطة.

وتشير القراءة أدنى من 50 نقطة إلى انكماش، وتقديرات أغسطس الأولية هي الأقل منذ فبراير 2021.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الشهر الماضي تسجيل نمو بنسبة 0.2 بالمئة هذا الربع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات البارز في المنطقة إلى 50.2 نقطة من 51.2، وهو ما يزيد بقليل على المستوى الفاصل بين النمو والانكماش وأدنى من توقعات رويترز عند 50.5 نقطة.

وتراجع نشاط الصناعات التحويلية مجدداً في الشهر الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 49.7 من 49.8 نقطة وهو أقل مستوى منذ يونيو 2020، في حين سجل المؤشر الذي يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع 46.5 نقطة مقارنة مع 46.3 نقطة في يوليو.