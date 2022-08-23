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الاقتصادي

النفط يقفز أكثر من 3 دولارات بفعل خفض محتمل للإمدادات

النفط يقترف من مستوى 100 دولار للبرميل
23 أغسطس 2022 19:59

 قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن طُرحت فكرة تخفيضات في إنتاج تحالف أوبك بلس لدعم الأسعار ومع احتمال هبوط في مخزونات الخام الأميركية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الاثنين، نقلاً عن تعليقات أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن أوبك بلس لديها السبل للتعامل مع التحديات بما يشمل خفض الإنتاج. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 3.41 دولار، أو 3.5 بالمئة، إلى 99.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.53 بتوقيت جرينتش. وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.74 دولار، أو 4.1 بالمئة، إلى 94.10 دولار للبرميل.

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