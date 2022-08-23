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الاقتصادي

«عقاري الشارقة» تنفذ 2417 معاملة خلال يوليو

عبد العزيز راشد آل صالح
23 أغسطس 2022 17:18


الشارقة (الاتحاد) نفذت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة 2417 معاملة، شهدتها 71 منطقة مختلفة متوزعة على مناطق الإمارة، منها 588 معاملة بيع، و338 معاملة رهن، و1491 معاملة التصرفات الأخرى. وبين التقرير نسب عدد التصرفات العقارية، حيث بلغت نسبة معاملات البيع 24.3%، ونسبة معاملات الرهن 14%، في حين جاءت نسبة معاملات التصرفات الأخرى 61.7%. وقال عبد العزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: بلغ حجم التداول النقدي في يوليو الماضي 1.4 مليار درهم، ووصل عدد معاملات الرهن إلى 338 معاملة بقيمة 487 مليون درهم، مما يؤكد على أن الدائرة تعمل دوماً على ترجمة رؤيتها بكل دقة، وتسعى وفق برامجها واستراتيجياتها إلى أن تكون حاضرة بقوة وثقة في المشهد الاستثماري والعقاري من خلال تنفيذ رسالتها، والعمل على تفعيل مختلف قنوات وآليات التواصل والتفاعل مع المستثمرين، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية المقدمة، وتعزيز فرص ومجالات جذب الاستثمار لهذا القطاع، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي لمجالات أوسع. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد معاملات البيع المنفذة حسب نوع العقار من قبل الدائرة خلال الشهر الماضي، بلغ 588 معاملة بيع، توزعت على 145 معاملة خاصة بالأراضي الفضاء في إمارة الشارقة، و126 معاملة تتعلق بالأراضي المبنية في الإمارة، بالإضافة إلى 317 معاملة خاصة بالأبراج المفرزة، وبلغ المجموع الكلي للمساحات المتداولة 2.8 مليون قدم مربع وشملت الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.

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