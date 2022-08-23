«رويال جت» تضيف طائرة «بوينج بيزنس جت» إلى أسطولها

أضافت شركة رويال جت للطيران الخاص، طائرة بوينج بيزنس جت إلى أسطولها الفاخر، ليصل إجمالي عدد طائراتها من هذا النوع إلى 12 طائرة، مما يجعل الشركة أكبر مشغل لطائرات بوينج بيزنس جت في العالم. واستحوذت شركة رويال جت على الطائرة أوائل عام 2022 وأصبحت الآن جاهزة للتأجير بعد خضوعها للتطوير وبعض التحسينات التقنية في بازل - سويسرا خلال الأشهر الماضية.

طائرة «بوينج بيزنس جت»

تتسع طائرة بوينج بيزنس جت لـ23 راكبًا من كبار الشخصيات مع منطقة استراحة أمامية للطاقم وغرفة نوم رئيسية مع مرحاض خاص ومنطقة استحمام وصالة ذات ردهة مفتوحة في منتصف المقصورة. وتم تحديثها بمواد مصنوعة ومفصله خصيصًا للطائرة وتصميمها على أحدث طراز لضمان أفضل أداء وأقصى درجات الراحة. ويمكن أن تتسع مقصورة كبار الشخصيات أيضًا لما يصل إلى 12 مقعد للاستلقاء بحجم سرير مزدوج (كوين).

طائرة «بوينج بيزنس جت»

وقال محمد حسين أحمد -الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت: «كانت فترة الوباء فترة حرجة بالنسبة لمعظم القطاعات بما في ذلك قطاع الطيران الخاص الذي واجه أيضًا العديد من العقبات. ومع ذلك، منذ بدء فترة الانتعاش العام الماضي، الطلب تجاوز العرض في قطاع الطيران الخاص عبر المنطقة. إن سوق الطائرات الخاصة العالمية بدء بالنمو والتعافي بسرعة ومن المتوقع أن يصل هذا النمو إلى مستويات أعلى في الأشهر المقبلة».