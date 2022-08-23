«الاتحاد للشحن» تعمل على زيادة أسطولها

قال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في مجموعة «الاتحاد للطيران»، إن «الاتحاد للشحن»، ذراع المجموعة للشحن والخدمات اللوجستية، لديها خطط استراتيجية تشمل توسيع أسطولها الحالي والارتقاء بمستوى العمليات مع الاستثمار في البنية التحتية، بما يعزز مكانتها كشريك الشحن الجوي المفضل لمختلف العملاء حول العالم. وأكد درو لـ«وام»، تواصل الاتحاد للشحن استكشاف آفاق توسيع شبكتها وزيادة عدد المسارات الرئيسية، بما يلبي جميع متطلبات واحتياجات العملاء، كما تحرص الشركة على إضافة مسارات ووجهات جديدة وتعزيز السعة وفق الحاجة وذلك بهدف مواكبة متطلبات العملاء ومواسم الازدحام. وأوضح أن أسطول «الاتحاد للشحن» يضم حالياً 5 طائرات «بوينج 777»، و7 طائرات «بوينج 777s»، و40 طائرة «بوينج 787s»، و14 طائرة «إيرباص A320s»، و5 طائرات «إيرباص A350s»، مع خطط لإضافة المزيد من طائرات «بوينج 787s» في عام 2022، مشيراً إلى التعاقد مع شركة إيرباص لشراء 7 طائرات «A350F» من الجيل الجديد، لتوسيع أسطول الشحن وتوفير سعة إضافية بما يضمن مواكبة متطلبات العملاء والشركاء. وذكر أن إضافة طائرة ركاب جديدة من طراز «إيرباص 350» عريضة البدن إلى أسطول الشركة، يسهم في تعزيز السعة على مسارات الشحن التجاري الرئيسية، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لتحقيق سعة إضافية من خلال تعديل جميع طائرات «بوينج 777» بالتعاون مع شركة الاتحاد للطيران الهندسية. ولفت إلى أن «الاتحاد للشحن» تسيّر رحلاتها حالياً إلى 79 وجهة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا والأميركيتين مع 564 رحلة أسبوعياً، وتطلق أيضاً رحلات شحن بالاعتماد على شبكة واسعة من خدمات النقل البري، فيما تقدم خدماتها حسب الطلب إلى وجهات خارج شبكتها. وقال درو: إن الشركة عدلت شبكة رحلاتها خلال موسم الصيف، لزيادة عدد الرحلات إلى الوجهات السياحية في مختلف أنحاء العالم، حيث عززت جدول رحلاتها الصيفية بإضافة مزيد من الرحلات الأسبوعية إلى برشلونة وبروكسل وجوهانسبرج ومدريد وطوكيو وفيينا، مع زيادة عدد رحلات الركاب في الشبكة والرحلات الموسمية إلى اليونان، وفرنسا، وإسبانيا وتنزانيا. وأشار إلى أن الشركة تعتزم مواصلة تسيير طائرات «بوينج 777» لتوفير خدمات الشحن إلى شيكاغو ودكا وفرانكفورت وهانوي وهو تشي منه وهونغ كونغ وجوهانسبرج ونيروبي وميلان والرياض وشنغهاي، موضحاً أن الشركة تخطط للاستفادة من رحلات الركاب الإضافية على متن طائرات «بوينج 787» و«إيرباص 350» في 35 رحلة مباشرة إلى مطار هيثرو في لندن، و7 رحلات مباشرة إلى بانكوك وخمس رحلات أخرى إليها عن طريق مقاطعة بوكيت، فضلاً عن تسيير رحلات يومية إلى دبلن وسنغافورة وكوالالمبور. وقال نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن، إن «الاتحاد للشحن»، بصفتها عضواً مؤسساً في مبادرة «ائتلاف الأمل»، قامت بنقل أكثر من 260 مليون لقاح إلى 60 دولة، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة رافد، كما لعبت الشركة بالتعاون مع شركائها دوراً محورياً في إطلاق العديد من المبادرات لتسهيل نقل وتوزيع المنتجات الدوائية وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لعلوم الحياة ونقل الأدوية. وأضاف أن «الاتحاد للشحن» ستطلق خلال الأشهر القادمة منشأةً جديدةً ومتطورة لسلسلة التبريد في مطار أبوظبي، بما يسهم في تعزيز إمكانات وسعة تخزين سلسلة التبريد لديها وتوسيع خدماتها في مجال المنتجات الدوائية، مشيراً إلى أن الشركة عملت على تطوير منتجات جديدة خلال العام الجاري، من بينها توسيع قدرات إنتاج الثلج الجاف وتوفير أغطية حرارية محسّنة من شأنها تعزيز حماية المنتجات الدوائية خلال عمليات التحميل والتفريغ. وذكر أن الشركة ستواصل استثمارها في رحلة التحول الرقمي، مع إضافة ميزات جديدة إلى بوابة الحجوزات الإلكترونية وتوفير تجربة حجز سهلة وسريعة، بما يشمل تحسين ميّزة الاطّلاع على نسبة المشاهدات مقارنةً بنسبة الحجوزات الفعلية، بالإضافة إلى عرض قائمة الأخبار والعروض الحديثة ولوحات التحكم المخصصة، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الحجز باستخدام البوابة بنسبة 57%.