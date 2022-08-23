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الاقتصادي

«إیه إس جي ستالیونز الإمارات» تستحوذ على حصص استراتيجية في شركتين

7.2 مليار درهم صافي أرباح الشركة العالمية القابضة
23 أغسطس 2022 16:15

استحوذت مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات، التابعة للشركة العالمية القابضة، على حصص استراتيجية في شركتين إماراتيتين إحداها حصة 60% من «فجين فاكتوري»، لأعمال النجارة وتصنيع الأثاث، وحصة 45% في ديكوفجين، المزود لخدمات الهندسة والتصميم الداخلي عالية الجودة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق عملياتها لتشمل مجالي التصميم الداخلي وتصنيع المنتجات، حسب ما أفادت الشركة في بيان.

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وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجموعة «إيه إس جي» ستاليونز الإمارات: «تأتي صفقتا الاستحواذ ضمن جهودنا الرامية إلى مواصلة توسيع عائدات مجموعة 'إيه إس جي' من مصادر جديدة بجانب مجالي الهندسة والتشييد. ويشكل توسيع نطاق عملياتنا ليشمل تصميم المساحات الداخلية وتصنيع المنتجات خطوة مهمة في استراتيجية نمو الشركة، وسنعكف على إحداث نقلة نوعية في عالم التصميم ضمن السوق المحلي».
وتأسست شركة «فجين فرنتشر آند ديكوريشن فاكتوري» عام 2003، وتمتلك مصنعاً في أبوظبي يمتد على مساحة 24,000 متر مربع، ويعمل لديها أكثر من 550 عاملا من أصحاب الخبرة في إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الأثاث والديكور والألواح والأبواب، كما أضافت الشركة مؤخراً التنجيد إلى باقة خدماتها.
في حين تأسست شركة ديكوفجين منذ 19 عاماً تلبيةً للطلب المتنامي على حلول التصاميم الداخلية المتخصصة، وتركز أعمالها على الهندسة وتنفيذ المشاريع. ويضم فريق عمل الشركة أكثر من 60 مهندساً متميزاً، وتمتلك مصنعاً مجهّزاً بأحدث التقنيات في منطقة المصفح بأبوظبي. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشركة العالمية القابضة
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