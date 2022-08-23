مطار دبي الأول عالمياً في حركة المسافرين الدوليين خلال أغسطس

مصطفى عبد العظيم (دبي) تصدر مطار دبي الدولي القائمة الشهرية لأكثر مطارات العالم ازدحاماً في حركة المسافرين الدوليين لشهر أغسطس الجاري، متجاوزاً مطار لندن هيثرو، الذي حل في المرتبة الثانية بفارق 600 ألف مقعد، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي».

وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، ارتفاع إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي خلال أغسطس الجاري، لأكثر من أربعة ملايين مقعد، مقارنة مع نحو 3.4 مليون مقعد سجلها مطار لندن هيثرو، فيما حل مطار أمستردام في المركز الثالث بنحو 3.15 مليون مقعد، تلاه مطار شارل ديجول في باريس، في المركز الرابع بنحو 3.1 مليون مقعد.

استقبل مطار دبي الدولي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 27.9 مليون مسافر، مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 161.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، لتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 67.5% من معدلات حركة المسافرين عبر المطار خلال نفس الفترة من عام 2019 قبل جائحة كوفيد.

السعة المقعدية الشاملة

ووفقاً لبيانات المؤسسة، حل مطار دبي الدولي في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية الشاملة للرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد «مطار هارتسفيلد أتلانتا الدولي» في الولايات المتحدة الذي سجل نحو 4.7 مليون مقعد مجدول في أغسطس.

وأفادت بيانات المؤسسة بأن مطار دبي الدولي استحوذ على ثلاثة من أكثر 10 مسارات رحلات دولية ازدحاماً خلال يوليو 2022، والتي شملت مسار دبي/ الرياض الذي سجل أكثر من 300 ألف مقعد، تلاه مسار بومباي/ دبي بأكثر 235 ألف مقعد، ومسار هيثرو/ دبي بأكثر من 227 ألف مقعد.

وتتوقع «مطارات دبي» ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي مع نهاية العام الجاري لتصل إلى 62.4 مليون مسافر، في ظل مؤشرات الأداء القوي خلال الستة أشهر الأولى، وتوقعات النصف الثاني بمتوسط عدد المسافرين يصل إلى 5.6 مليون مسافر شهرياً.

مستويات ما قبل الجائحة

وقال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي لـ«الاتحاد»: إن مطارات دبي تتوقع عودة حركة المسافرين عبر مطار دبي لمستويات ما قبل الجائحة تدريجياً حتى العام 2024، متوقعاً أن ترتفع الحركة العام المقبل ليصل إجمالي المسافرين إلى 77 مليون مسافر، ثم إلى 87 مليون مسافر في العام 2024، وهو ما يعادل الرقم المسجل قبل الجائحة في العام 2019.

وأشار الجوكر إلى تسارع وتيرة تعافي السفر عبر مطار دبي الدولي خلال العام الماضي، مع نمو متواصل في حركة مسافري الترانزيت عبر المطار والتي استعادت ما يزيد على 60% من مستوياتها المسجلة قبل الجائحة، لافتاً إلى أنه وفي ظل المتغيرات الإيجابية في حركة السفر الدولية والتوسع المتواصل في شبكة الربط بين مطار دبي والمطارات الدولية، فإن كافة المؤشرات تشير إلى تسارع وتيرة التعافي مع تجاوز الطلب جميع التوقعات السابقة.