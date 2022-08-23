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الاقتصادي

«جمارك أبوظبي» تحصد 8 من جوائز «ستيفي العالمية»

مبنى «جمارك أبوظبي»
23 أغسطس 2022 16:09

 حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 8 جوائز ضمن فئات جوائز ستيفي العالمية 2022 لأفضل جهات عمل، التي تعد واحدة من الجوائز المرموقة في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للشركات والمؤسسات والخدمات المتميزة، حيث حصلت على 3 جوائز ذهبية، و3 جوائز فضية، وجائزتين برونزيتين. وتفصيلاً، حصلت جمارك أبوظبي على ثلاث جوائز ذهبية، الأولى كانت عن فئة أفضل مؤسسة للعمل لعام 2022 – عن المؤسسات الحكومية، والثانية عن فئة أفضل استراتيجية للتعلم والتطوير، فيما كانت الثالثة عن فئة أفضل استخدام للألعاب والمحاكاة للتعلم والتدريب. كما نالت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي الثلاث الجوائز الفضية ضمن فئة الإنجاز في امتثال التدريب، وفئة الإنجاز في الكفاءات وتطوير المهارات والإدارة، وفئة الإنجاز في تكنولوجيا الموارد البشرية. كما حصدت الجائزتين البرونزيتين ضمن فئة الإنجاز في علاقات الموظفين، وفئة الإنجاز في تطبيق تكنولوجيا التعلم والتدريب. ويأتي حصول جمارك أبوظبي على 8 جوائز في فئات ستيفي العالمية نتاج تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تأسيس بيئة مؤسسية متمكنة قادرة على مواكبة التطلعات الطموحة للوصول إلى العالمية، وذلك بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071، ومبادئ الخمسين عاماً القادمة التي تؤكد على تعزيز التفوق الرقمي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشـط في العالم، وترسـيخ السمعة العالمية للدولة، وتعزيز الرأس المال البشري بصفته المحرك الرئيسي للنمو عبر البناء المستمر للمهارات واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات. كما يعكس فوز جمارك أبوظبي بفئات ستيفي العالمية جهودها الاستثنائية في تطوير خدماتها وسعيها الدؤوب على تحقق رؤيتها الاستراتيجية بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، مما يدعم الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ويعزز المكانة المرموقة التي تحتلها الإمارة عالمياً كوجهة رئيسية للاستثمار، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات جمارك أبوظبي الحافل بالنجاحات والجوائز العالمية. يذكر أن جوائز ستيفي العالمية أطلقت في عام 2002 لتكريم والاعتراف بالإنجازات والمساهمات الإيجابية والفعالة للمنظمات والمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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