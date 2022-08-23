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أسعار الذهب تصعد عالمياً من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع

أسعار الذهب تصعد عالمياً من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع
23 أغسطس 2022 08:50

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، مرتدة من أدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع والمسجلة في الجلسة الماضية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % أو ما يعادل 1.8 دولار إلى 1738.06 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "07:14 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.12% تعادل 2.5 دولار لتصل إلى 1750.7 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.16% إلى 18.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.05% إلى 867.85 دولار، في حين زاد البلاديوم بنسبة 1.13% إلى 2014.78 دولار.

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المصدر: وام
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