فورد تؤكد إلغاء 3 آلاف وظيفة

أكدت مجموعة «فورد» العملاقة لصناعة السيارات الاثنين إلغاء حوالى 3000 وظيفة خصوصا في أميركا الشمالية والهند، في وقت تسعى الشركة لتسريع تحوّلها إلى المركبات الكهربائية. وفي ظل التحدي الذي تواجهه من «تيسلا» وشركات ناشئة أخرى، سرّعت شركات تصنيع السيارات التقليدية إنتاج نماذجها الكهربائية في السنوات الأخيرة. وتشمل إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها «فورد» ألفي وظيفة ثابتة وألف متعاقد معظمهم في الولايات المتحدة وكندا والهند، لكنها لا تؤثر على عمال المصانع، وفق ما أفاد متحدث باسم الشركة «فرانس برس». وذكرت وسائل إعلام أميركية في يوليو أن «فورد» التي توظف حوالى 182 ألف شخص حول العالم تستعد لخفض عدد الوظائف بالآلاف. وقال رئيس الشركة جيم فارلي في يوليو «لدينا عدد كبير جدا من الأشخاص في أماكن معينة، لا شك في ذلك». وأضاف «لدينا مهارات لم تعد مفيدة.. ولدينا وظائف ينبغي تغييرها»، من دون أن يحدد عدد الوظائف التي ستُلغى.

المصدر: وكالات