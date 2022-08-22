الإمارات تتصدر الشرق الأوسط في جذب «الاستثمار المغامر»

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط من حيث عدد وقيمة الصفقات الاستثمارية الجريئة «رأس المال المغامر» خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر تنفيذ 85 صفقة بقيمة 2.56 مليار درهم «699 مليون دولار»، بحسب شركة «ماجنيت» المتخصصة في رصد الاستثمارات والاستحواذات بالشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفق بيانات تقرير «الاستثمار المغامر» للنصف الأول الصادر عن الشركة، والذي اطلعت عليه «الاتحاد» جاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الثاني بقيمة صفقات بلغت 584 مليون دولار من خلال 79، بينما حلت مصر في الترتيب الثالث بقيمة صفقات بلغت 307 ملايين دولار من خلال 78 صفقة.

وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة بقيمة صفقات بلغت 116 مليون دولار من خلال 10 صفقات، فيما حلت تونس خامساً بقيمة صفقات بلغت 36 مليون دولار من خلال 15 صفقة. ويعد «رأس المال المُغامر» أو «Venture Capital» واحداً من أشهر طرق التمويل التي قد يعتمد عليها رواد الأعمال أثناء سعيهم إلى تأسيس شركة ناشئة جديدة، والتي غالباً ما يكون لديها إمكانات نمو واعدة.

نمو متواصل

وفي إشارة مهمة على استمرار تدفق الصفقات في سوق رأس المال الجريء في الإمارات العربية المتحدة، جمعت الشركات الناشئة في الدولة عدد صفقات أكثر بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من العام 2021 لتحافظ على المركز الأول فيها.

وبينما تحافظ الإمارات على تصنيفها، صعدت المملكة العربية السعودية إلى مرتبة واحدة لتصبح ثاني أكثر أسواق رأس المال الجريء تداولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها مصر بفارق صفقة واحدة.

واستحوذت التكنولوجيا المالية «Fintech» على موقع الصدارة من حيث صفقات الاستثمار الجريء في الإمارات بصفقات قيمتها 858 مليون درهم «234 مليون دولار» عبر 28 صفقة مسجلة نمواً قدره 249% من حيث القيمة، و65% من حيث العدد مقارنة بالنصف الأول من العام 2021. وجاء القطاع الزراعي في الترتيب الثاني بقيمة صفقات بلغت 664.2 مليون درهم «181 مليون دولار» بنمو بلغت نسبته 1.636% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، يليه قطاع الموضة بقيمة 183.5 مليون درهم «50 مليون دولار»، والرعاية الصحية التي سجلت قيمة مماثلة، ثم اللوجستيات بقيمة 146.8 مليون درهم «40 مليون دولار».

صفقة «ميجا»

ودفعت جولة من نوع الـ «ميجا» أي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، والتي بلغت 664 مليون درهم «181 مليون دولار» من «Pure Harvest» قطاع الزراعة إلى المرتبة الثانية من حيث التمويل في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2022.وتعد صفقة «Altibbi» البالغة 161.48 مليون درهم «44 مليون دولار» أعلى جولة تمويل تم جمعها على الإطلاق من قبل شركة ناشئة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما دفع القطاع إلى المركز الرابع من خلال إجمالي التمويل.

بيئة مثالية

وقال أحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية في كلمته الافتتاحية بالتقرير: إنه مع الاعتراف بأن مشهد الأعمال اليوم آخذ في التغير بوتيرة أسرع في عالم شديد الترابط، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدى العقد الماضي بقطع أشواط كبيرة في تنمية الأعمال التجارية، من خلال البيئة الجاذبة التي تتيح للمواهب الهائلة في جميع أنحاء الدولة الاستفادة من الفرص أسهل من أي وقت مضى. وأضاف أنه من ضمن المزايا العديدة التي تتمتع بها الشركات الناشئة الوصول السهل لقنوات تمويل متنوعة والبيئة التشريعية المواتية، ما يسهم في بناء واحدة من أكثر بيئات الأعمال جذباً للشركات الناشئة، منوهاً بأن الدولة توفر بيئة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن مصرف الإمارات للتنمية يؤمن بضرورة امتلاك الشركات، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، الوصول إلى التمويل الذي يحتاجون إليه للتوسع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية الكاملة.

ولفت أن المصرف يستكشف باستمرار المبادرات والفرص الجديدة لتحفيز نمو الأعمال، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتقديم حلول التمويل لتعزيز بيئة الأعمال لعقول ريادة الأعمال في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.