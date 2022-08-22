1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 1.7 مليار درهم. وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 562 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم منها 42 مبايعة أراض بقيمة 335.9 مليون درهم، و520 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.08 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2، تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها مبايعتين بقيمة 16 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 271.02 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 12.03 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 258.99 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 129 مليون درهم، وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 20 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 42 هبة بقيمة 94.62 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 42 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 23 مليون درهم.