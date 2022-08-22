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الاقتصادي

تشغيل توربينات «ميتسوبيشي باور» الغازية في «اللية لتوليد الكهرباء» بالشارقة

تشغيل توربينات «ميتسوبيشي باور» الغازية في «اللية لتوليد الكهرباء» بالشارقة
23 أغسطس 2022 02:38

الشارقة (وام) 

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أعلنت شركة «ميتسوبيشي باور» عن بدء التشغيل الفعلي لتوربينين الغاز الطبيعي من طراز M701F في إطار مشروع توسيع محطة «اللية» لتوليد الطاقة الكهربائية لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، كما وقعت «ميتسوبيشي باور» مع «سيوا» اتفاقية طويلة الأمد للخدمات والصيانة لضمان كفاءة واستقرار إمدادات الطاقة من المحطة. ويأتي تشغيل التوربينين بالمحطة التي تصل قدرتهما إلى 1.026 ميجاوات في إطار اتفاقية عقد التسليم الكامل لمشروع محطة اللية الذي أبرمته «سيوا» مع ائتلاف يضم كلاً من شركة «ميتسوبيشي باور» وشركة «السويدي إلكتريك» لتوسيع قدرات محطة اللية بإمارة الشارقة، والتي ترمي إلى دعم النمو الاقتصادي للإمارة وتعزيز كفاءة وإنتاجية الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، من خلال تبني وتطبيق أحدث الحلول التقنية وتبني المرافق. 
وقال سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: إن مشروع محطة «اللية» لتوليد الطاقة الكهربائية يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز كفاءة توليد الطاقة الكهربائية في الإمارة باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وفي إطار استراتيجية «سيوا» الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 4600 ميجاوات والارتقاء بالكفاءة التشغيلية إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030 بما يواكب النمو الاقتصادي والصناعي والتجاري والسكني في إمارة الشارقة. وأضاف: نعزز شراكتنا الاستراتيجية مع «ميتسوبيشي باور» بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد للخدمات والصيانة في محطة اللية والاستفادة من الخبرات العالمية للشركة ومعاييرها الهندسية التي أثبتت كفاءتها على مستوى المنطقة والعالم. ومن المتوقع أن تزود محطة «اللية» عند اكتمالها ما يعادل 20% من احتياجات مدينة الشارقة من الطاقة، وبموجب العقد المبرم بنظام التسليم الكامل، تتولى «ميتسوبيشي باور» مهمة توريد المعدات الأساسية وتشمل التوربينات العاملة بالغاز وتوربينات بخارية وثلاثة مولدات ومبدلات بخارية لاسترداد الحرارة، فيما تتولى شركة «السويدي إليكتريك» مهام الهندسة والمشتريات والإنشاءات.

الشارقة
الغاز الطبيعي
اللية
الطاقة الكهربائية
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